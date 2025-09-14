Koha e Starmer po mbaron? Skandalet dhe kriza e brendshme kërcënojnë liderin e Labour-it
Kryeministri britanik Sir Keir Starmer po përballet me një krizë të brendshme që rrezikon seriozisht karrierën e tij si lider i Labour-it. Një seri skandalesh dhe vendimesh të diskutueshme kanë shtuar presionin mbi të, ndërsa deputetë të partisë tashmë po planifikojnë largimin e tij, duke e parë jo si “nëse”, por “kur dhe si” do të ndodhë ndryshimi, sipas The Guardian.
Dorëheqja e Zëvendësministrës Angela Rayner për papagimin e 40,000 paundëve në taksa dhe shkarkimi i ambasadorit britanik në Washington, Peter Mandelson, për mesazhet e tij të diskutueshme lidhur me miliarderin pedofil Jeffrey Epstein, kanë trazuar qeverinë vetëm pak ditë para vizitës shtetërore të Donald Trump në Mbretërinë e Bashkuar. Vizita pritet të shoqërohet me nënshkrime të kontratave miliardëshe në teknologji dhe industri, por skandalet mund të mbulojnë çdo sukses diplomatik.
Sondazhet tregojnë një rënie të ndjeshme të mbështetjes së Starmer, ndërsa e djathta dhe Nigel Farage po përfitojnë dukshëm. Sfida të reja e presin liderin laburist, përfshirë ligjin buxhetor të ashpër në nëntor dhe zgjedhjet lokale të majit, që mund të jenë goditja vendimtare. Pyetja që të gjithë po bëjnë është: a mundet Starmer të shpëtojë nga kjo krizë brenda partisë?