Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë! Do të “çuditeni” nga temperaturat që ju presin në muajt në vijim

Tashmë kemi përjetuar kushte ekstreme të motit dhe në të ardhmen do t'i përjetojmë edhe më shpesh.

Rritja e nivelit të detit do të jetë një problem i madh. Sipas qeverisë amerikane, temperatura e sipërfaqes së oqeaneve të botës ka arritur një nivel të lartë rekord që nuk është parë që nga ekzistimi i të dhënave satelitore, duke çuar në valë të nxehtit në detet në mbarë botën.

Shkencëtarët e klimës thanë se të dhënat paraprake nga Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA) treguan se temperatura mesatare e sipërfaqes së oqeanit që nga fillimi i prillit ishte 21.1 gradë Celsius, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej 21 gradësh të vendosur në 2016.

“Trajektorja aktuale duket se do të tejkalojë të gjitha rekordet e mëparshme”, tha për The Guardian profesor Matthew England , një shkencëtar klimatik nga Universiteti i Uellsit të Ri Jugor.

Tre vjet sundim i La Niño në të gjithë Paqësorin tropikal ndihmuan në uljen e temperaturave dhe zbutjen e ndikimit të rritjes së emetimeve të gazrave serë.

Por shkencëtarët thonë se nxehtësia tani po rritet drejt sipërfaqes së oqeanit, duke treguar për një model të mundshëm El Niño në Paqësorin tropikal të mundshëm më vonë këtë vit, gjë që mund të rrisë rrezikun e motit ekstrem dhe rekorde të reja globale të nxehtësisë.

La Niña, nga rruga, është një fenomen natyror klimatik që ndodh në Paqësorin tropikal, i karakterizuar nga kushte më të ftohta oqeanografike.

Në kushtet e La Niña-s, uji i ftohtë grumbullohet në pjesën lindore të Paqësorit tropikal, duke çuar në erëra më të forta tregtare, të cilat transportojnë nxehtësi dhe lagështi drejt Australisë dhe Azisë Jugore, ndërsa Amerika Qendrore dhe Jugore janë subjekt i kushteve të thata. La Niña është e kundërta e një fenomeni tjetër, El Niña, dhe të dy fenomenet së bashku përbëjnë ciklin El Niño-Lëkundje Jugore (ENSO). Dr. Mike McPhaden, një shkencëtar kërkimor në NOAA, i tha The Guardian se ndikimi i fundit i La Niña-s ka përfunduar. Kjo periudhë e zgjatur e të ftohtit "lagoi" temperaturën mesatare globale të sipërfaqes për një kohë, pavarësisht rritjes së gazeve serrë në atmosferë:

“Tani që ka mbaruar, ndoshta po shohim sinjalin e ndryshimit klimatik që vjen me zë të lartë dhe qartë”, tha ai.

Sipas të dhënave të NOAA, temperaturat mesatare më të larta të oqeanit deri më tani janë regjistruar gjatë periudhës El Niño që zgjati nga 2014 deri në 2016. Të dhënat u mblodhën kryesisht nga vëzhgimet satelitore, por u konfirmuan edhe nga matjet nga anijet dhe bovat. Ato nuk përfshijnë rajonet polare.

Oqeanet thithin më shumë se 90 për qind të nxehtësisë shtesë të shkaktuar nga lëshimi i gazeve serrë në atmosferë për shkak të djegies së lëndëve djegëse fosile dhe shpyllëzimit. Studimi i vitit të kaluar tregoi se sasia e nxehtësisë që akumulohet në oqean po rritet me shpejtësi dhe po depërton më thellë, duke krijuar parakushte për kushte ekstreme të motit.

dr. Alex Sen Gupta , asistent profesor në Qendrën UNSW për Kërkimin e Ndryshimeve Klimatike, tha se satelitët tregojnë se rritja e temperaturës së sipërfaqes së oqeanit ka qenë "pothuajse lineare" që nga vitet 1980: "Është e habitshme që tre vitet e fundit kanë qenë gjithashtu shumë të ngrohta, pavarësisht faktit se ne kishim kushte La Niña. Është e pazakontë të shohësh kaq shumë valë të nxehta ekstreme në oqeane në të njëjtën kohë”, tha Sen Gupta.

Megjithëse valët e të nxehtit në oqeane mund të shkaktohen nga kushtet lokale të motit, hulumtimet kanë treguar se ato janë bërë më të shpeshta dhe më intensive ndërsa oqeanet ngrohen. Ky është një trend që pritet të përkeqësohet me ngrohjen globale të shkaktuar nga aktivitetet njerëzore.

Oqeanet më të ngrohta ofrojnë më shumë energji për stuhitë, kërcënojnë shtresat e akullit dhe çojnë në rritjen e nivelit global të detit. Valët e të nxehtit detar gjithashtu mund të kenë një efekt shkatërrues në jetën detare dhe të shkaktojnë zbardhjen e shkëmbinjve koralorë në zonat tropikale.

Hulumtimet tregojnë gjithashtu se ngrohja e oqeanit mund të ndryshojë rrënjësisht zinxhirin ushqimor, sepse inkurajon rritjen e algave, duke reduktuar rezervat e peshkut me të cilët ushqehen njerëzit.

Jadranka Šepi? nga Fakulteti i Shkencave dhe Matematikës në Split shpjegon se El Niño dhe La Niña janë dukuri klimatike karakteristike të Paqësorit që kanë ndodhur edhe para ndryshimeve klimatike, por me ngrohjen globale ato janë bërë shumë më ekstreme dhe është shqetësuese që kushtet La Niña, kur oqeani duhet të jetë më i ftohtë, regjistrojnë temperaturat më të larta.

Kushtet El Niño të parashikuara nga modelet meteorologjike për fundin e vitit, nëse ndodhin, mund të nënkuptojnë thatësira edhe më ekstreme të shoqëruara me zjarre, siç janë regjistruar dikur në Australi, dhe stuhi ekstreme shiu në anën tjetër të Paqësorit, në Amerikë.

Sipas Jadranka Šepi?-it, Mesdheu, pjesë e të cilit bën pjesë edhe Adriatiku, i ndjen pasojat e fenomeneve klimatike nga Paqësori në një masë të kufizuar, pasi është nën ndikimin e Atlantikut, pra lëkundjes së Atlantikut të Veriut. Megjithatë, duke qenë se është një det mjaft i izoluar, i rrethuar nga një masë tokësore, Mesdheu është veçanërisht i kërcënuar nga ndryshimet klimatike, pasi ndikohet nga të gjitha proceset klimatike që ndodhin mbi tokë.

“Për momentin, valë të nxehtit po regjistrohen në Spanjë dhe Portugali, të cilat nuk do të kishin ndodhur në fillim të vitit pa ndryshimet klimatike. Mesdheu është gjithashtu i ekspozuar ndaj avullimit të fortë, kështu që me rritjen e temperaturave rritet edhe kripësi”, thotë Šepi?.

Kroacia ka përjetuar tashmë pasojat e ndryshimeve klimatike, me periudha të thata, kur disa pjesë kishin probleme me furnizimin me ujë dhe stuhi përmbytjesh, si ato që shkatërruan Zagrebin dhe pjesë të Adriatikut në 2018, 2019 dhe 2022. Duke pasur parasysh tendencat, moti i tillë ngjarjet, siç thekson Shepiqi, mund të bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe ekstreme.

Rritja globale e temperaturës së detit ndikon ndër të tjera në rritjen e nivelit të detit, pasi uji i ngrohtë ka vëllim më të madh se uji i ftohtë, si dhe për shkak të shtimit të ujit në det për shkak të shkrirjes së akullit të tokës. Niveli mesatar i detit mund të rritet me 50-100 centimetra deri në vitin 2100 për shkak të rritjes globale të temperaturave.

Nëse niveli i detit Adriatik rritet me 50 centimetra, Kroacia do të humbiste më shumë se 100 milionë metra katrorë vijë bregdetare, ku vendbanimet me bregdet të ulët, në ishuj dhe në kontinent, do të ishin më të kërcënuarit. Hulumtimi i kryer nga Šepi? dhe kolegët e saj, duke ndjekur të dhënat e nivelit të detit në gjashtë lokacione në Adriatik gjatë 65 viteve, tregon një tendencë të konsiderueshme të rritjes së ekstremeve, kështu që duhet pritur që me rritjen e mëtejshme të nivelit të detit, përmbytjet e qyteteve bregdetare për shkak të në jug do të jetë edhe më intensiv.