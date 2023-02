Kjo është pyetja rekord që është bërë më shumë në Google

Nëse pyesni veten pse vazhdimisht ëndërroni për ish-in tuaj, nuk jeni vetëm. Sipas hulumtimeve dhe për shkak të pandemisë, ka pasur një rritje të madhe të kërkimeve në Google për pyetjen ” pse ëndërroj për ish-in”.

Në vitin 2021, hulumtimi nga firma e marketingut dixhital AGY47 zbuloi se kërkimet në Google për “pse vazhdoj të shoh ëndrra të çuditshme” u rritën me 200% krahasuar me një vit më parë.

Dhe ka një temë që duket të jetë një temë e përsëritur për shumë njerëz: ish-i. Çfarë do të thotë kur ai vazhdon të shfaqet në ëndrrat tuaja dhe a do të thotë se keni ende ndjenja të fshehura për të? British Glamour foli me Marilyn Devonish – themeluese e TranceFormations, për të deshifruar se çfarë nënkuptojnë vërtet ëndrrat tona më të çuditshme.

“Pse ëndërroj për ish-in tim”?

Lajmi i mirë është se nëse jeni duke ëndërruar për ish-in tuaj, nuk jeni vetëm. Kërkimet për ‘Pse po ëndërroj për ish-in tim’ u rritën me një 2,450% nga 2020 në 2021, ndërsa britanikët përpiqeshin të kuptonin se si bllokimi i papritur shkaktoi kujtime të vjetra të marrëdhënieve të së kaluarës.

“Të ëndërrosh për ish-in tënd mund të jetë në mënyrë metaforike ëndërrim i kohëve të kaluara dhe pikëllim për humbjen e atyre kohërave. Nëse ndiheni sikur ish-i juaj ju ka ‘braktisur’, mund të ketë të bëjë me vetëpranimin.

Nëse keni qenë të dominuar në marrëdhënie, mund të jetë një kujtesë për të rimarrë fuqinë tuaj dhe pohoni ndjenjën tuaj të forcës”, tha ajo.