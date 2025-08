Kina pret malet përgjysmë për të ndërtuar urën më të lartë në botë!

Në provincën malore Guizhou, Kinë po realizon një nga projektet më të guximshme inxhinierike të kohëve të fundit. Për të ndërtuar autostradën Guizhou Luan Expressway dhe urën më të lartë në botë, autoritetet po kanë prerë malet në mes, duke ndryshuar rrënjësisht peizazhin natyror.

Ky rajon, ku mbi 90% e territorit është i mbuluar nga vargmale të thepisura dhe të vështira për t’u përshkuar, po transformohet në një superrrugë thuajse të drejtë dhe shumë më të shpejtë. Falë këtij projekti, një udhëtim prej 70 minutash do të reduktohet në vetëm 1 minutë.

Kulla e këtij projekti është ura e kanionit Huajiang, e cila do të përfundojë në fund të vitit 2025 dhe do të jetë ura më e lartë në botë me lartësi prej 625 metrash mbi tokë – më e lartë edhe se Kulla Eiffel.

E ndërtuar me mbi 49 mijë ton çelik dhe teknologji ultra-moderne si vinça të kontrolluar nga GPS dhe sensorë të erës, ura jo vetëm që do të jetë një arterie kyçe transporti, por edhe një atraksion turistik. Në planet përfshihen korridore xhami dhe aktivitete ekstreme që do të sfidojnë guximtarët.

Ky projekt i jashtëzakonshëm tregon se sa larg mund të shkojë inxhinieria për të sfiduar natyrën dhe për të përmirësuar lidhjet infrastrukturore në zona të vështira malore.