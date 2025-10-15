Kina në alarm! 60 mijë harta shkaktojnë krizë dhe ndërhyrje të menjëhershme
Zyrtarët doganorë në provincën lindore Shandong të Kinës kanë sekuestruar 60,000 harta për të cilat autoritetet kineze thanë se “gabimisht” nuk përfshinin formulimin e saktë për Tajvanin , të cilin Pekini e pretendon si pjesë të territorit të tij.
Autoritetet nuk thanë se çfarë saktësisht nuk shkonte me hartat ose ku do të shiten ato. Përveç kësaj, sipas autoriteteve, hartat “nuk përfshinin ishuj të rëndësishëm” në Detin e Kinës Jugore, ku pretendimet e Pekinit mbivendosen me ato të fqinjëve të saj, si Filipinet dhe Vietnami.
Hartat problematike, të cilat ishin të destinuara për eksport, nuk mund të shiten sepse “rrezikojnë unitetin kombëtar, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës”, sipas autoriteteve.
BBC kujton se hartat janë një çështje e ndjeshme për Kinën dhe rivalët e saj, pasi ato pretendojnë shkëmbinj nënujorë dhe ishuj të vegjël në Detin e Kinës Jugore.
Autoritetet kineze thonë gjithashtu se hartat nuk përfshinin nëntë vijat, të cilat përcaktojnë pretendimin e Pekinit për pothuajse të gjithë Detin e Kinës Jugore.
Përtej kësaj, hartat nuk shënonin kufirin detar midis Kinës dhe Japonisë. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për të pushtuar ishullin. Megjithatë, Tajvani e konsideron veten një shtet të ndarë nga Kina kontinentale, me kushtetutën e vet dhe udhëheqës të zgjedhur në mënyrë demokratike.
Filipinet dhe Vietnami janë gjithashtu shumë të ndjeshëm ndaj paraqitjes së Detit të Kinës Jugore në harta. Veçanërisht, filmi i vitit 2023 “Barbie” u ndalua në Vietnam dhe u censurua në Filipine për shkak se tregonte një hartë të Detit të Kinës Jugore me vijën me nëntë pika.