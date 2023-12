Kevin Spacey rishfaqet dhe sulmon Netflix: Ekziston për shkakun tim

Kevin Spacey u zhduk nga skena e filmit dhe televizionit kur u akuzua se kishte abuzuar seksualisht 2001 dhe 2013. Netflix e pushoi atë nga seriali televiziv i suksesshëm menjëherë pasi u shfaqën akuzat kundër aktorit të “House of Cards” .

Aktori 64-vjeçar amerikan u shpall i pafajshëm korrikun e kaluar 2022 nga të gjitha akuzat.

Aktori dy herë fitues i Oskarit dha së fundmi një intervistë me gazetarin Tucker Carlson , spikeren e Fox News, i cili u pushua nga puna për pretendimin për mashtrim të votuesve në zgjedhjet e vitit 2020 mes Joe Biden dhe Donald Trump.

Në intervistë, të dy trajtuan faktin se ata u pushuan nga platformat e tyre përkatëse në një mënyrë ose në një tjetër: Carlson nga Fox News dhe Spacey nga Netflix.

Por aktori donte të dërgonte mjaft mesazhe në platformën e transmetimit dhe siguroi se sa herë që hapni aplikacionin, Spacey është atje “disi”.

Spacey sulmoi shërbimin e transmetimit, duke thënë fillimisht, “Është e çuditshme që (Netflix) vendosi të ndërpresë lidhjet me mua për akuzat që tani janë provuar të jenë të rreme.”

Aktori më pas nisi një sulm të ashpër në platformë: “ Nuk mendoj se ka asnjë dyshim: Netflix ekziston për shkakun tim. Unë i vendos në hartë dhe ata përpiqen të më varrosin”.

Spacey, u shpall i pafajshëm korrikun e kaluar për nëntë akuzat e sulmit seksual dhe marrëdhënieve seksuale jokonsensuale me të cilat po përballej. Juristët arritën një vendim unanim pas 12 orësh e 26 minutash diskutime dhe pas 4.5 javësh që përfshinte dëshminë e katër paditësve dhe kërkimin e faljes së aktorit 64-vjeçar.

Kevin Spacey me një fytyrë të zhytur në mendime dëgjoi kryetarin e jurisë nëntë herë të thoshte “jo fajtor”. Aktori filloi të qajë në bankën e të akuzuarve ndërsa dëgjoi vendimet. Më pas ai përqafoi menaxherin dhe ekipin e tij ligjor, ende në lot, dhe falënderoi stafin e gjykatës. Ky ishte verdikti që ai donte dhe shpresonte prej kohësh.

Aktori i ka mohuar që në fillim akuzat. Në kërkesën e tij dyditore ai kishte argumentuar për dy nga paditësit se kontakti me ta ishte konsensual dhe për dy të tjerët ai pretendonte ose se kishte një keqkuptim të qëllimeve ose se akuza ishte një pjellë imagjinate.

Deklarata e bërë nga Netflix

Kevin Spacey është shkarkuar nga seriali i Netflix “House of Cards” pas akuzave ndaj tij për ngacmim seksual. Rrjeti kishte njoftuar gjithashtu se nuk do të luante filmin “Gore” me Spacey, bazuar në jetën e autorit amerikan, Gore Vidal.

Njoftimi zyrtar i bërë nga rrjeti në atë kohë ishte si vijon: “Netflix nuk do të marrë pjesë në prodhimin e mëtejshëm të House of Cards, ku do të përfshijë edhe Kevin Spacey. Ne do të vazhdojmë të punojmë me MRC gjatë pushimit të xhirimeve për të vlerësuar progresin tonë me serialin.”

MRC, nga ana e tij, kishte deklaruar se “megjithëse ne vazhdojmë të hetojmë këto akuza serioze për sjelljen e Kevin Spacey në setin e “House of Cards”, ai është hequr nga seriali. MRC në bashkëpunim me Netflix do të ndjekin një kurs tjetër për serialin gjatë kësaj ndërprerjeje.”