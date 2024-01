Këtë vit Nju Jorku mbush 400 vjet

Kodrat, pyjet, lumenjtë, kënetat dhe kafshët e egra si arinjtë, ujqërit, bretkosat dhe skifterët. Besohet se ishulli Manhattan dikur kishte diversitet më të madh ekologjik se edhe Parku Kombëtar i famshëm Yellowstone në SHBA-në perëndimore . “Manahata”, vendasit e quanin ishullin me kodrat e shumta. Ajo u zbulua dhe u eksplorua në shekullin e 16-të dhe në fillim të shekullit të 17-të nga detarë evropianë si Giovanni da Verrazano dhe Henry Hutson.

Kolonizimi filloi në 1624 dhe emigrantët e parë ishin nga Holanda, Belgjika dhe Franca. Në vitin 2024, Nju Jorku do të festojë 400 vjetorin e tij. Sot metropoli amerikan është zgjeruar shumë dhe ka afërsisht tetë milionë banorë . Vitet e hershme të kolonizimit, sipas studiuesve si Russell Shorto, kreu i Projektit të New Amsterdamit të Shoqatës për Studime Historike në Nju Jork, vazhdojnë të formësojnë qytetin edhe sot e kësaj dite.



“Hollandezët sollën me vete kapitalizmin në një formë të hershme, si dhe një politikë tolerance dhe hodhën gurin e themelit për metropolin më dinamik në botë ,” thotë Russell Shorto. Por në të njëjtën kohë ata sollën me vete tregtinë e skllevërve dhe idealeve të paplotësuara që ne i mbartim deri më sot, vlerëson shkencëtari ekspert. Emri i parë i qytetit ishte “Amsterdami i Ri”.

Sjellja brutale e evropianëve

Emigrantët fillimisht u vendosën të gjithë në pjesën më të largët jugore të Manhatan-it, ku ndodhet sot qendra financiare. Legjenda thotë se në vitin 1626 ishulli Manhattan u ble nga Peter Minouy , bashkëthemelues i New Amsterdam, për perla dhe sende të tjera të vogla me vlerë të vogël. Koncepti i pronësisë së tokës ndoshta nuk ekzistonte në mesin e vendasve, dhe holandezët e dinin këtë, argumentojnë shkencëtarët sot.

Në 1653 Amsterdami i Ri kishte tani të drejtat e qytetit. Marrëdhënia midis të ardhurve nga Evropa dhe popullsive vendase u ndikua nga tregtia, por kryesisht nga sjellja brutale e evropianëve ndaj tyre dhe natyrisht nga frika, shkruan Russell Shorto në librin e tij “Ishulli në qendër të botës”. Për një mbrojtje më efektive nga bastisjet, evropianët ndërtuan një mur mbrojtës që më vonë u bë Wall Street i famshëm.

Metropoli i tregtisë dhe tolerancës

Në fillim, një kompani tregtare mbikëqyrte New Amsterdam, në vend të qeverisë holandeze , kështu që vitet e para u shënuan nga “toleranca, tregtia e lirë dhe uji”, siç e thotë Projekti i Amsterdamit të Ri. Edhe sot e kësaj dite ky metropol me miliona banorë karakterizohet nga pozicioni i portit të tij në Atlantik dhe konsiderohet si një nga qendrat e tregtisë botërore. Në teori, të paktën, qytetarët nga të gjitha anët e botës, me fe dhe identitete të ndryshme, mund të jetojnë mirë dhe të sigurt në Nju Jork.

Në 1664 Amsterdami i Ri kaloi në duart e anglezëve dhe u bë Nju Jork. Por ajo mbeti një zonë e kontestuar derisa Shtetet e Bashkuara më në fund fituan pavarësinë në 1774. Nju Jorku u bë shkurtimisht kryeqytet dhe Presidenti i parë i SHBA, George Washington, u betua në skajin jugor të Manhatan-it. Megjithatë, ajo nuk u bë kurrë një qendër e rëndësishme politike, por mbeti gjithmonë kryeqyteti i tregtisë dhe tolerancës.