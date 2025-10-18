"Kërkon të përfitojë nga marrëveshja e Gazës", analiza e CNN: Çfarë dëshiron të arrijë Trump me Putin, Ukrainën dhe Kinën
Në një javë lëvizjesh intensive në politikën e jashtme, Presidenti i SHBA-së Donald Trump u përpoq ta përdorte marrëveshjen e fundit për armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve si një trampolinë për nisma më të gjera diplomatike.
Siç raporton CNN në analizën e saj të gjerë, pika e fillimit ishte një udhëtim 36-orësh në Lindjen e Mesme dhe një paraqitje në parlamentin izraelit, ku, duke iu drejtuar të dërguarit të posaçëm për misionet e paqes, Steve Witkoff, ai tha: "Duhet të mbarojmë me Rusinë. Kjo është ajo që duhet të bëjmë së pari".
Java përfundoi me Volodymyr Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë duke kërkuar miratim për raketa të reja me rreze të gjatë veprimi, përpara një takimi të papritur dhe sipas të gjitha gjasave, të afërt midis Trump dhe Vladimir Putin në Budapest. Presidenti dukej i bindur se suksesi në Gaza krijon dinamika dhe besueshmëri që mund të transferohen në fronte të tjera.
"Mendoj se kemi shumë dinamikë, shumë besueshmëri. Mbyllja e Lindjes së Mesme ishte shumë e rëndësishme. Na u desh ta shtronim tryezën siç duhet... Besoj se tryeza tani është shtruar siç duhet këtu dhe do të jetë një nder i madh ta arrijmë atë", tha Trump.
Megjithatë, brishtësia e marrëveshjes me Hamasin ishte e dukshme kur lindën vështirësi në gjetjen dhe dorëzimin e menjëhershëm të trupave të pengjeve, duke provokuar reagime në Izrael. Zyrtarët amerikanë theksuan se, nën rrënoja dhe pa makineri të rënda në Rripin Palestinez, rikuperimi i trupave nuk është i realizueshëm operativisht në një kohë të shkurtër, ndërsa nënvizuan suksesin e padiskutueshëm të lirimit të 20 pengjeve të gjalla.
Mirëmbajtja operative e marrëveshjes është ndërmarrë nga Witkoff dhe Jared Kushner, të cilët ndërmjetësuan me Hamasin përmes kanaleve arabe; vetë Trump kontaktoi përsëri Benjamin Netanyahun në lidhje me çështjen e trupave, duke deklaruar: "Do të shohim nëse ata e respektojnë marrëveshjen; nëse jo, do të merremi me të".
Në të njëjtën kohë, Shtëpia e Bardhë ndërmori veprime në shumë fronte, Trump konfirmoi se kishte autorizuar CIA-n për operacione të fshehta në Venezuelë, kërcënoi me sulme brenda vendit, miratoi 20 miliardë dollarë mbështetje nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së për Argjentinën dhe la të hapur mundësinë e tarifave të reja ndaj Kinës përpara takimit të tij me Xi Jinping pas disa javësh.
Në Ukrainë, Zelensky mbërriti në Uashington me shpresën për të marrë raketa Tomahawk me një rreze veprimi që do ta vendoste Moskën brenda rrezes së veprimit - dhe pati takime me prodhuesin për çështje teknike. Por gjatë një dreke pune në Shtëpinë e Bardhë, u bë e qartë se, për momentin, Tomahawk-ët nuk po vendosen.
"Shpresoj se nuk do të nevojiten. Shpresoj që ta përfundojmë luftën pa menduar për Tomahawk-ët", tha Trump.
Sipas burimeve, presidenti beson se Kievi po kërkon përshkallëzim dhe është i shqetësuar për humbjet përpara dimrit. Pas takimit, Zelensky tha se ata ranë dakord të mos diskutonin publikisht për raketat, ndërsa Trump u kthye në qëndrimin e tij veror për t'i dhënë fund luftës "atje ku janë vijat tani", duke sugjeruar një pranim të fakteve të kryera territoriale pas deklaratave të mëparshme në shtator se Ukraina mund të rifitonte territor.
Faza tjetër e sjell diplomacinë në plan të parë. Trump po planifikon një takim me Putinin në Budapest, "brenda dy javësh", tha ai dhe më pas një samit me Xi në Azi për të sqaruar tensionet tregtare.
Ai dëshiron, tha ai, që çështja e Ukrainës të mbarojë para takimit kokë më kokë me udhëheqësin kinez. Megjithatë, zyrtarët evropianë dhe amerikanë vlerësojnë se momentumi nga Gaza vështirë se do të përkthehet në ndikim kundër dy fuqive bërthamore që nuk janë të varura ushtarakisht ose ekonomikisht nga Shtetet e Bashkuara.
Dimensioni politik është po aq kompleks. Trump ka treguar një kuptim të presioneve të brendshme me të cilat përballet Netanyahu, duke shkuar aq larg sa t'i kërkojë seancës plenare të Knessetit një falje presidenciale për kryeministrin izraelit: "Puro dhe shampanjë, kujt i intereson kjo?" tha ai me tallje për akuzat për ryshfet kundër tij.
Në rastin e Putinit, nuk ka leva të tilla: presidenti rus sundon në mënyrë autoritare dhe kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për deportimin e të miturve ukrainas. Kështu, Trump duket se luhatet midis masave më të ashpra të cilat ai i lë të kuptohet dhe tërheqjes kur ndërhyn Kremlini, siç ndodhi me një telefonatë para mbërritjes së Zelensky-t, e cila hapi rrugën për një takim të ri kokë më kokë.
Pavarësisht rreziqeve, Shtëpia e Bardhë po ecën përpara me ditën pas marrëveshjes së Gazës, duke përgatitur një forcë shumëkombëshe sigurie dhe hapa rindërtimi, ndërsa Witkoff dhe Kushner po kërkojnë zgjidhje operative për të identifikuar trupat, madje edhe duke mobilizuar ekipe të specializuara nga Turqia.
Vetë Trump, i pyetur nëse është i shqetësuar se mos Putini po kërkon kohë, u përgjigj: “Po, jam. Por, e dini, më kanë luajtur më të mirët gjatë gjithë jetës sime dhe kam bërë shumë mirë”, duke nënkuptuar se ai do të kërkojë rezultate të prekshme shpejt, edhe nëse shumë çështje kritike mbeten të hapura.