Kërkohet arrestimi i Netanyahut kur ai të mbërrijë në Argjentinë
Një grup avokatësh argjentinas dhe palestinezë i kanë kërkuar sistemit federal të drejtësisë në Buenos Aires të arrestojë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu pas mbërritjes së tij në vend, nëse konfirmohet vizita e tij te aleati i tij Javier Milei, e paralajmëruar për në shtator.
Padia, e bashkëautorizuar nga avokatët Rodolfo Yanzón dhe Raji Sourani, bazohet në një ankesë të paraqitur nga familjet e viktimave dhe të mbijetuarve të një sulmi ndaj një karvani humanitar në Rafah, në jug të Gazës, i cili më 23 mars rezultoi në vdekjen e 15 personave, përfshirë punonjës të Gjysmëhënës së Kuqe.
Sipas avokatëve, masakra përbën një krim lufte dhe një krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas Statutit të Romës – i cili themeloi Gjykatën Ndërkombëtare Penale – dhe Kushtetutës Argjentinase.
Prandaj, ata kërkojnë që Netanyahu të arrestohet dhe t’i dorëzohet GJPN-së ose, si alternativë, të gjykohet në Argjentinë. Organizatat lokale, përfshirë Abuelas de Plaza de Mayo, kanë shprehur tashmë kundërshtim të fortë ndaj vizitës së mundshme të udhëheqësit izraelit.