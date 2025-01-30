Kërkesa për të kthyer emigrantët në kufi, Merkel kritikon pasardhësin e saj: Partitë të punojnë së bashku që…
Ish-kancelarja gjermane, Angela Merkel ka lëshuar një deklaratë të rrallë duke kritikuar drejtpërdrejt pasardhësin e saj si lider i CDU/CSU, Friedrich Merz, për miratimin e propozimeve me ndikim të gjerë për migracionin dhe azilin me mbështetjen e së djathtës ekstreme.
Ajo tha: “Është e nevojshme që të gjitha partitë demokratike të punojnë së bashku përtej kufijve politikë partiakë dhe në bazë të ligjit evropian të zbatueshëm për të bërë gjithçka që duhet për të parandaluar sulme të mëtejshme si ato në Magdeburg dhe Aschaffenburg”.
Merkel kritikohet shpesh për trashëgiminë e saj në çështjet e migracionit pas vendimit të saj për të hapur kufijtë gjermanë dhe për të pranuar azilkërkuesit në kulmin e krizës së migracionit në mesin e viteve 2010.
Merz, i vendosur për të nënvizuar angazhimin e bllokut të tij të qendrës së djathtë të Unionit për të shkurtuar migracionin e parregullt pas një sulmi vdekjeprurës me thikë javën e kaluar nga një azilkërkues, bëri një mocion duke bërë thirrje që Gjermania të kthejë shumë emigrantë të tjerë në kufijtë e saj. Masa u miratua me një diferencë prej tre votash falë mbështetjes së partisë së ekstremit të djathtë.