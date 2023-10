Kërcënon Hamas/ “Për çdo shtëpi që sulmohet do të vrasim një peng”

Zëdhënësi i Brigadave Al Qassam, krahu i armatosur i Hamasit, tha se pengjet civile do të ekzekutohen dhe vrasjet do të transmetohen nëse Izraeli synon njerëzit në Gaza pa paralajmërim.

"Ne deklarojmë se do t'i përgjigjemi çdo shënjestrimi të njerëzve tanë që janë të sigurt në shtëpitë e tyre pa paralajmërim, me ekzekutimin e pengjeve tona civile dhe do ta transmetojmë atë me audio dhe video," tha Abu Obaida në një deklaratë audio që u transmetua të hënën në Al Jazeera.

Hamasi pretendon se po mban më shumë se 100 pengje, duke përfshirë oficerë të ushtrisë izraelite.



Katari ka qenë në bisedime me Hamasin për pengjet që grupi militant po mban brenda Gazës, tha një zyrtar i lartë amerikan për CNN.