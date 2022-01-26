Kërcënimi rus, Gjermania furnizon Ukrainën me helmeta ushtarake
“Gjermania do të furnizojë trupat ukrainase me 5000 helmeta ushtarake”, tha sot ministrja e Mbrojtjes Christine Lambrecht, mes kritikave në rritje ndaj Berlinit për refuzimin e ofrimit të armëve për Kievin për të forcuar një mbrojtje të mundshme ushtarake ruse.
“Kam marrë një letër nga ambasada ukrainase që kërkon mbështetje me pajisje ushtarake, helmeta, për të qenë të saktë” u tha Lambrecht gazetarëve në Berlin. “Ne do ta furnizojmë Ukrainën me 5000 helmeta si një mesazh i qartë: Ne jemi pranë jush”.
Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë filluar të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë, kancelari gjerman Olaf Solz ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të “armëve vdekjeprurëse” në Ukrainë, pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga Kievi në mes të një grumbullimi të trupave ruse në Ukrainë.
“Kjo është pajisje, jo armë, por ndihmon”, tha ministri gjerman i mbrojtjes. “Pikërisht në këtë mënyrë ne do të vazhdojmë të punojmë. Ne po punojmë për të gjetur një zgjidhje paqësore për këtë konflikt në mes të Evropës“.
Vitali Klitschko, një ish-kampion i botës në boks në peshën e rëndë, i cili prej vitesh jeton në Gjermani, e quajti “shaka” dërgimin e 5000 helmetave. “Sjellja e qeverisë gjermane më lë pa fjalë.
Ministrja nuk e ka kuptuar qartë se ne po përballemi me një forcë ruse të pajisur mirë që mund të nisë një pushtim tjetër të Ukrainës në çdo kohë”, tha ai për tabloidin më të madh gjerman, Bild. “Çfarë lloj mbështetjeje do të dërgojë Gjermania më pas?” pyeti ai. “Jastëkët“.