“Ke bërë vërtet një gabim të madh mbrëmë”, ja çfarë i shkruante piloti kroat i KFOR-it të dashurës së tij serbe

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 21:42
Bota

“Ke bërë vërtet një gabim të madh

Zbardhen mesazhet mes pilotit ushtarak kroat dhe të dashurës së tij serbe, të cilët janë lënë në paraburgim për 1 muaj, pasi u arrestuan të dyshuar për veprën penale të spiunazhit në favor të Serbisë.

Çifti, sipas burimeve, ishte njohur që në vitin 2016 pikërisht në Kosovë. Ai në atë kohë ishte pjesëtar i kontingjentit kroat në KFOR-it, ndërsa ajo punonte si përkthyese në misionin EULEX-it..

Hetuesit, pas nisjes së procedurës, piloti u ka thënë se partnerja e tij i dërgonte vetëm të dhëna për kushtet atmosferike, të rëndësishme për fluturimet e tij. Ai mohoi se kanë shkëmbyer informacione konfidenciale. Për më tepër, ai këmbëngul se është viktimë e një kurthi, ndërsa A.M. thjesht “dëm kolateral”.

Por, sipas akuzës, ai i zbulonte të dhëna për lëvizjet dhe pozicionet e forcave të KFOR-it, ndërsa ajo i dërgonte më tej përmes aplikacioneve të enkriptuara.

Ai vetë, sipas akuzës, pranoi se e kishte marrë me mend që A.M. mund të tregtonte informacione të tilla. Hetimi do të zbardhë saktësisht për çfarë bëhej fjalë. A.M. ka qenë e angazhuar edhe si “fiksere”, pra si ndihmëse nga terreni për ekipe të ndryshme gazetarësh. Akuza kundër çiftit bazohet në mesazhe të gjetura në celularët e tyre. Ata, mes tjerash, ishin shkëmbyer rreth ngjarjes së 25 dhjetorit 2022, kur në Zubin Potok u sulmuan pjesëtarët e KFOR-it.

Atëherë A.M. i kishte shkruar mikut të saj të fëmijërisë, Vladimir Radivojević, i njohur si Mami, një nga përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës. Ai është nga Mitrovica, si edhe ajo, por autoritetet e Kosovës e konsiderojnë si një nga udhëheqësit e të ashtuquajturës “Brigada e Veriut”, e lidhur me struktura nga Beogradi.

Mami lidhet edhe me sulmin terrorist në Banjskë në vitin 2023, për të cilin në vitin 2024 është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Në atë kohë, A.M i shkroi edhe shokut të saj të fëmijërisë, i njohur si Mami, një nga përfaqësuesit e serbëve nga veriu i Kosovës. Mamija është i lidhur gjithashtu me sulmin terrorist në Banjska në vitin 2023, dhe ai u padit në vitin 2024 para Prokurorisë Speciale të Kosovës.

“Duhet ta sqarosh sulmin ndaj KFOR-it në çdo mënyrë që di’, i tha ajo shokut të saj.

Sipas mediave të huaja, po atë ditë, i dashuri i saj pilot i dërgoi një mesazh: “Ke bërë vërtet një gabim të madh mbrëmë.” Në mbrojtjen e saj, A.M. thuhet se ka deklaruar se punon për shërbimin sekret gjerman, konkretisht Shërbimin Federal të Inteligjencës (BND), i cili merret me mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të inteligjencës jashtë vendit.

 

 

