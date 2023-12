Kaos për Krishtlindje/ Stuhia Pia pritet të godasë Britaninë e Madhe

Paralajmërim për kaos në gjatë Krishtlindjeve, pasi stuhia Pia pritet të godasë Britaninë e Madhe, me erëra të forta që mund të pengojnë udhëtimet në prag feste.

Zyra e Met, tha se ndërprerjet e energjisë janë të mundshme, udhëtimi me automjet do të jetë i vështirë, kryesisht në zonat më të ekspozuara, ndërsa erërat që pritet të kapin deri në 80 km/orë do të sjellin dallgëzim në zonat bregdetare.

Erërat me shpejtësi ndërmjet 70 dhe 80km/orë parashikohen edhe në Skocinë veriore, me shpejtësi deri në 65-70 km/orë në zonat më të larta.

Në pjesë të tjera të Skocisë, si dhe në Irlandën Veriore, Uellsin e Veriut dhe Anglinë në veri nga Birmingham, si dhe në gjysmën e sipërme të Anglisë Lindore, erërat mund të arrijnë shpejtësinë 45-55 km/orë.