KAOS në Belgjikë! Avionët, trenat dhe autobusët fikin motorët, mijëra qytetarë në rrugë
Sot një grevë e përgjithshme ka paralizuar Belgjikën, duke ndaluar shumicën e fluturimeve në dy aeroportet kryesore dhe duke krijuar probleme serioze me transportin publik në Bruksel.
Në aeroportin Zaventem, të gjitha nisjet dhe rreth gjysma e mbërritjeve janë anuluar, duke prekur 48,000 pasagjerë. Ndërkohë, aeroporti i Charleroi nuk ka mundur të operojë fare, sipas autoriteteve.
Transporti publik në Bruksel, Flandër dhe Wallonia është ndërprerë gjithashtu, duke krijuar situatë kaotike. Mijëra qytetarë kanë dalë në rrugë për të marrë pjesë në demonstratën kryesore në qendër të Brukselit, ndërsa pjesëmarrja sipas sindikatave ka kaluar 100,000 vetë. Policia raporton për disa arrestime dhe ndërprerje të trafikut për shkak të zjarreve në disa rrugë kryesore.
Grevistët protestojnë kundër reformës së qeverisë për pensionet dhe tregun e punës, si dhe shkurtimeve të buxhetit të vitit 2026. Sindikatat kryesore CSC, FGTB dhe CGSLB kërkojnë vende pune cilësore dhe pensione të drejta, duke mbështetur gjithashtu organizata aktiviste si Greenpeace dhe Oxfam.
Qeveria e Koalicionit Belg, e udhëhequr nga kryeministri Bart De Wever, ka njoftuar se do të zbatojë reforma për të ulur shpenzimet publike, por protesta e sotme tregon kundërshtimin masiv të qytetarëve ndaj masave shtrënguese.
Thierry Bodson, kreu i sindikatës FGTB, tha të hënën për stacionin radiofonik RTBF se reforma e propozuar jo vetëm do të ulë të ardhurat e pensionistëve të ardhshëm, por gjithashtu do të krijojë pasiguri për mënyrën e llogaritjes së pensioneve shtetërore. FGTB ka mbi 1.5 milion anëtarë, sipas faqes së saj zyrtare.
Kryeministri Bart De Wever, nga Aleanca e Re Flamane (N-VA), udhëheq një koalicion kryesisht të djathtë. Ai premtoi të ulë deficitet pa rritur taksat, por po përballet me vështirësi në finalizimin e buxhetit të vitit të ardhshëm, duke nxitur kështu kundërshtimin e madh nga grevistët.