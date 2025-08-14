Kaos në Afrikën e Jugut/ Përleshje midis shoferëve të taksive, një i vdekur
Një përleshje e armatosur midis shoferëve të taksive në jug të Johanesburgut, Afrikën e Jugut, ka përfunduar me një të vdekur dhe dy të plagosur, sipas raportimeve të policisë. Incidenti ndodhi jashtë një qendre tregtare, ku persona të armatosur hapën zjarr ndaj një taksie të thirrur përmes aplikacioni celular dhe i vunë flakën dy automjeteve.
Policia bëri me dije se në ngjarje morën pjesë katër burra që iu afruan taksisë në Soweto, qëlluan ndaj shoferit dhe dogjën makinën. Një automjet i dytë u sulmua pak më larg, por shoferi shpëtoi në kohë. Imazhe të automjeteve në flakë qarkulluan gjerësisht në rrjetet sociale, ndërsa policia dhe zjarrfikësit ishin në vendngjarje.
Një hetim është duke u zhvilluar për vrasje të qëllimshme, tentativë vrasjeje dhe zjarrvënie. Shoferët e taksive të thirrur përmes aplikacioneve janë bërë shpesh objekt i sulmeve nga operatorët e minibusëve, të cilët akuzojnë platformat dixhitale për humbje biznesi.
Minibusët-taksi mbeten një mjet kryesor transporti, por industria është e kontrolluar pjesërisht nga rrjete kriminale. Përplasjet territoriale midis kompanive rivale nuk janë të rralla, dhe shoferët privatë shpesh pengohen nga kërcënimet.
Afrika e Jugut ka një shkallë të lartë vrasjesh, me mesatarisht 75 vrasje në ditë, dhe mbi 27,600 vrasje të regjistruara në vitet 2023-2024 sipas statistikave të policisë.