Kanosën me armë zjarri një 33-vjeçarin, shpallen në kërkim tre të rinjtë vlonjatë

Tre të rinj janë shpallur në kërkim nga Policia në Vlorë, pasi akuzohen për kanosje.

Blutë bëjnë me dije se në bashkëpunim me njëri-tjetrin tre të rinjtë kanë kanosur me armë zjarri një 33 vjeçar, banues në Cërrik.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në Prokurori dhe po punojnë për kapjen e shtetasve 29 vjeç, 27 vjeç dhe 24 vjeç, të tre banues në Vlorë, pasi ditën e djeshme, ka kallëzuar shtetasi E. H., 33 vjeç, banues në Cërrik, se këta shtetas e kanë kanosur me një send të ngjashëm me armë zjarri, për motive të dobëta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit G. B. u gjet dhe u sekuestrua një sasi municioni luftarak”, thuhet në njoftimin e policisë.