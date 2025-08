Kamera e fshehtë në Francë, shqiptari godet aktorin, videoja bëhet virale në rrjet

Një incident i pazakontë dhe tepër i komentuar është regjistruar në rrugët e Francës, ku një shqiptar është bërë objekt i një “pranku” nga një francez, por reagimi i tij i menjëhershëm e ka kthyer videon në virale.

Në pamjet e filmuara, shihet një i ri shqiptar me veshje sportive dhe kapuç që ecën i qetë në rrugë, derisa i afrohet një prankster – i cili i bën një lëvizje provokuese me dorë, si për ta trembur. Pa e menduar dy herë, shqiptari reagon menjëherë, e shtyn me forcë autorin e rrengut dhe e përball verbalisht, duke e detyruar të tërhiqet i habitur.

Situata tensionohet për disa sekonda, ndërsa në sfond dëgjohet dikush duke qeshur – me shumë gjasë kameramani që po filmonte për rrjetet sociale. Por ndryshe nga sa ndodh zakonisht me videot e kësaj natyre, reagimet në rrjet kanë qenë kryesisht në mbështetje të shqiptarit.

Komentuesit vlerësojnë qëndrimin e tij, duke e konsideruar reagimin si “të merituar” dhe një përgjigje të drejtë ndaj provokimeve të panevojshme, që shpesh e kalojnë kufirin e argëtimit. Të tjerë kanë kritikuar “prankstera” që, në emër të klikimeve, rrezikojnë përballje fizike me të panjohur në rrugë.

Ngjarja është një tjetër shembull i kufirit gjithnjë e më të paqartë mes humorit dhe provokimit, veçanërisht në epokën e rrjeteve sociale ku çdo reagim mund të kthehet në spektakël.