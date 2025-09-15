“Kam mundësi të vras Charlie Kirk dhe do ta bëj”, zbulohet shënimi i autorit të dyshuar, një ditë para ekzekutimit
Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë motivin e Tyler Robinson për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk një ditë para se sistemi i drejtësisë amerikane ta akuzojë zyrtarisht.
Drejtori i FBI-së, Cass Patel, i tha Fox News se Tyler Robinson shkroi një shënim ku shprehte qëllimet e tij.
“Kam mundësinë të vras Charlie Kirk dhe do ta bëj”, thuhet se shkroi ai.
Sipas Patel shënimi ishte shkruar para incidentit, dhe u gjet në shtëpinë e të dyshuarit. Zyrtari shtoi se shënimi është shkatërruar, por FBI-ja e gjeti atë nëpërmjet provave mjeko-ligjore.
“Ne e konfirmuam përmbajtjen e tij për shkak të strategjisë agresive që përdorëm në intervista”, shtoi ai.
Autoritetet po përpiqen të mbledhin informacione duke folur me miqtë dhe familjen e 22-vjeçarit, i cili thuhet se nuk po bashkëpunon.
“Ai nuk po bashkëpunon, por të gjithë përreth tij po bashkëpunojnë. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme”, tha Guvernatori republikan i Utah-ut, Spencer Cox.
Të afërmit dhe një mik i familjes njoftuan autoritetet për Robinson, i cili kishte rrëfyer krimin, dhe gjithashtu ishte nën shqyrtim për pikëpamjet e tij politike.
Megjithatë, një i afërm u tha hetuesve se Robinson ishte bërë më i politizuar vitet e fundit dhe kishte diskutuar pakënaqësinë e tij me Kirk dhe pikëpamjet e tij me një anëtar të familjes.
22-vjeçari, një student i vitit të tretë në një program praktikash inxhinierie elektrike në Universitetin e Utah, u arrestua në shtëpinë e prindërve të tij rreth 260 milje në jugperëndim të vendit të krimit pas një kërkimi 33-orësh.
Autori u rrit nga prindër fetarë në një zonë thellësisht konservatore. Megjithatë, sipas Cox, ideologjia e tij ishte shumë e ndryshme nga ajo e familjes së tij. Megjithatë, ai vetë nuk ishte një fans i Kirk.