“Kam mundësi të vras ​​Charlie Kirk dhe do ta bëj”, zbulohet shënimi i autorit të dyshuar, një ditë para ekzekutimit

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 16:00
Bota

“Kam mundësi të vras ​​Charlie Kirk dhe do ta

Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë motivin e Tyler Robinson për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk një ditë para se sistemi i drejtësisë amerikane ta akuzojë zyrtarisht.

Drejtori i FBI-së, Cass Patel, i tha Fox News se Tyler Robinson shkroi një shënim ku shprehte qëllimet e tij.

“Kam mundësinë të vras ​​Charlie Kirk dhe do ta bëj”, thuhet se shkroi ai.

Sipas Patel shënimi ishte shkruar para incidentit, dhe  u gjet në shtëpinë e të dyshuarit. Zyrtari shtoi se shënimi është shkatërruar, por FBI-ja e gjeti atë nëpërmjet provave mjeko-ligjore.

“Ne e konfirmuam përmbajtjen e tij për shkak të strategjisë agresive që përdorëm në intervista”, shtoi ai.

Autoritetet po përpiqen të mbledhin informacione duke folur me miqtë dhe familjen e 22-vjeçarit, i cili thuhet se nuk po bashkëpunon.

“Ai nuk po bashkëpunon, por të gjithë përreth tij po bashkëpunojnë. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme”, tha Guvernatori republikan i Utah-ut, Spencer Cox.

Të afërmit dhe një mik i familjes njoftuan autoritetet për Robinson, i cili kishte rrëfyer krimin, dhe  gjithashtu ishte  nën shqyrtim për pikëpamjet e tij politike.

Megjithatë, një i afërm u tha hetuesve se Robinson ishte bërë më i politizuar vitet e fundit dhe kishte diskutuar pakënaqësinë e tij me Kirk dhe pikëpamjet e tij me një anëtar të familjes.

22-vjeçari, një student i vitit të tretë në një program praktikash inxhinierie elektrike në Universitetin e Utah, u arrestua në shtëpinë e prindërve të tij rreth 260 milje në jugperëndim të vendit të krimit pas një kërkimi 33-orësh.

Autori u rrit nga prindër fetarë në një zonë thellësisht konservatore. Megjithatë, sipas Cox, ideologjia e tij ishte shumë e ndryshme nga ajo e familjes së tij. Megjithatë, ai vetë nuk ishte një fans i Kirk.

