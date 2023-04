“Kalorësit e Apokalipsit janë rrugës”, cfarë po paralajmëron miku i Putinit

Një nga aleatët më besnik të Vladimir Putinit ka pohuar se “Kalorësit e Apokalipsit janë në rrugën e tyre” ndërsa ai paralajmëroi SHBA-në të mos furnizojë Ukrainën me armë.

Dmitry Medvedev, ish-presidenti i Rusisë, kërcënoi Perëndimin me një sulm të gjithanshëm për mbështetjen e tij ushtarake për Ukrainën.

I njohur si “yes man” i Vladit, 56-vjeçari Medvedev shihej më parë si më i moderuar se udhëheqësi rus, megjithëse ai ka mbajtur një qëndrim gjithnjë e më të ashpër vitet e fundit. Si nënkryetar i këshillit të sigurisë kombëtare të Rusisë, ai lëshoi një kërcënim rrëqethës ndaj Ukrainës dhe aleatëve të saj javën e kaluar.

Duke iu referuar postimeve të tij të zjarrta në aplikacionin e mesazheve Telegram, ai tha: “Më pyesin shpesh pse postimet e mia në Telegram janë kaq të ashpra. Përgjigja është që i urrej. Ata janë të çuditshëm dhe të degjeneruar.

“Ata duan vdekjen për Rusinë. Dhe ndërsa unë jam gjallë, do të bëj gjithçka për t’i zhdukur”.

Ai pason një paralajmërim të mëparshëm nga Medvedev, i cili shërbeu si president rus midis 2008 dhe 2012, se Rusia ishte gati të zgjeronte operacionet e saj ushtarake nëse do të sulmohej nga raketat perëndimore të furnizuara në Ukrainë.

“Kalorësit e Apokalipsit janë tashmë në rrugën e tyre,” tha ai.

Ish-deputeti i opozitës ruse Dmitry Gudkov ka pohuar se Medvedev po përgatit një rrëmbim pushteti nëse Putini detyrohet të largohet nga detyra.

“Ai po përpiqet të kënaqë linjat e ashpra me shpresën se ata do ta promovojnë atë, në rast se Putini largohet nga posti”, tha ai për The Times.

Në prill, ai shkroi një postim të zhurmshëm në Telegram duke justifikuar pushtimin e Ukrainës dhe duke bërë thirrje për zgjerimin e ndikimit rus në të gjithë Evropën dhe Azinë.

Ai tha se “detyrat komplekse” të “çmilitarizimit dhe denazifikimit të Ukrainës” ishin qëllimet kryesore dhe se ato nuk do të vendoseshin vetëm “në fushën e betejës”.

Në një letër të gjatë, ai shkruante: “Të ndryshosh ndërgjegjen e përgjakshme dhe plot mite të rreme të një pjese të ukrainasve të sotëm është qëllimi më i rëndësishëm.

“Qëllimi është për hir të paqes së gjeneratave të ardhshme të vetë ukrainasve dhe mundësinë për të ndërtuar përfundimisht një Euroazi të hapur – nga Lisbona në Vladivostok.”

Ndërsa muajin e kaluar, Medvedev i bëri thirrje Perëndimit të ndalonte furnizimin me armë për Ukrainën.

Ai tha: “Bisedimet e pafundme nga analistë të huaj për një luftë mes NATO-s dhe Rusisë vazhdojnë të pandërprera.

“Cinizmi i “kokave që flasin” perëndimor po bëhet gjithnjë e më i hapur. Teza se Rusia kërcënon botën me një konflikt bërthamor po shtyhet në krye të axhendës.

“Edhe [Donald] Trump së fundmi doli me këtë, edhe pse, kuptohet, vetëm për të shpërfillur [Joe] Biden.

“Dhe sigurisht, evropianët po kërcasin zërat e tyre të vegjël.”

Video deklaratën mund ta gjeni këtu