Junta ushtarake në Niger emëron ministra të tjerë dhe ndalon ndërkombëtarët në vend

Udhëheqësit e grushtit të shtetit në Niger, kanë emëruar të tjerë ministra dhe u kanë ndaluar hyrjen në vend shumicës së ndërmjetësuesve ndërkombëtare, veprime që sipas analistëve paraqesin një përpjekje për të konsoliduar pushtetin përballë trysnisë së komunitetit ndërkombëtar për rikthimin e rendit kushtetues në vend.



Ndërkohë një këshilltar i presidentit Mohamed Bazoum, i cili pas grushtit të shtetit, po mbahet në arrest shtëpie, tha se atij po i mbaron ushqimi dhe po përballet me kushte të tmerrshme, por nuk do të dorëhiqet kurrë.



Zoti Bazoum, së bashku me bashkëshorten, dhe djalin e tij po mbahen në pallatin presidencial në Niamey pasi ushtarët rebelë u ngritën kudër pushtetit të tij në 26 korrik.

Ndërkohë, Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore, ose ECOWAS, që kishte paralajmëruar të ndërhynte ushtarakisht për të rikthyer në pushtet qeverinë e zgjedhuar në mënyrë demokratike, pritet të mbajë një takim këtë të enjte për të diskutuar mbi gjendjen në Niger.

Udhëheqësit ushtarak zgjodhën ekonomistin Ali Mahaman Lamine Zeine si kryeministër. Zoti Zaine, ka shërbyer më parë si ministër i Ekonomisë dhe Financës, por u largua nga detyra pasi qeveria e tij u rrëzua nga një tjtetër grushti shteti ushtarak, në vitin 2010. Më pas ai punoi për Bankën e Zhvillimit Afrikan.

Ushtarakët rebelë që ndaluan presidentin Mohamed Bazoum në pallatin presidencial dhe morën kontrollin e pushtetit në 26 korrik pretendua se e kryen këtë akt pasi ata ishin në gjendje të mbronin më mirë vendin nga dhuna xhihadiste.

Grupet të lidhura me grupin al-Kaeda dhe grupin Shteti Islamik kanë shkatërruar rajonin Sahel, në jug të shkretëtirës së Saharasë.

Por shumë analistë dhe diplomat thonë se ky fakt nuk ka luajtur shumë rol për grushtin e shtetit ushtarak, por se rrëzimi i qeverisë erdhi për shkak të ambicieve për pushtet mes presidentit Bazoum dhe gjeneralit Abdourahmane Tchiani, që udhëhiqte gardën presidenciale, dhe që tani udhëheq të gjithë vendin.

Grushti i shtetit paraqet një goditje për shumë vende Perëndimore, për të cilat Nigeri përfaqësonte një prej partnerëve demokratikë të mbetur në rajon me të cilin mund të bashkëpunonin për të mposhtur kërcënimin ekstremist. Nigeri është gjithashtu një furnizues i rëndësishëm i uraniumit.

Këtë javë, Zëvendës Sekretarja amerikane e Shtetit, Victoria Nuland u takua me udhëheqësit e grushtit ushtararak, por tha se ata nuk e lejuan të takonte Presidentin Bazoum. Ajo tha se ushtarët rebelë nuk pranuan thirrjet e saj për fillimin e bisedimeve dhe rikthimin e rendit kushtetues në vend.

Shtetet e Bashkuara kanë një prani ushtarake prej 1100 trupash në vend dhe e kanë konsideurar Nigerin si një partner strategjik dhe të besueshëm në rajon./VOA