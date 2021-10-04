Jetonte me frikë pasi publikoi karikaturën e profetit Muhamd, aksidentohet për vdekje suedezi
Ka ndërruar jetë në mënyrë tragjike karikaturisti suedez, Lars Vilks. Mësohet se 75-vjeçari jetonte nën mbrojtjen e policies, pasi në vitin 2007 publikoi karikaturën e profetit Muhamed, ku kokën e tij e kishte lidhur me trupin e një qeni.
Mediat ndërkombëtare shkruajnë se 75-vjeçari po udhëtonte me një makinë civile të policisë dhe u përplas me një kamion pranë qytetit Markaryd në jug të Suedisë. Mësohet se në një aksident humbën jetën edhe dy efektivë policie, ndërsa shoferi i kamionit mbeti i plagosur.
Policia vijon hetimet për aksidentit, ndërsa janë hequr dyshimet se mund të ishte një attentat hakmarrje. Kujtojmë se pas publikimit të karikaturës, kryeministri i atëhershëm suedez, Fredrik Reinfeldt, u takua me ambasadorët e 22 shteteve myslimanë, në përpjekje për të ulur tensionet e krijuara.