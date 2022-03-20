Ja cili është shteti i cili do të përfitojë më shumë nga konflikti në Ukrainë
Agresioni rus ndaj Ukrainës ka hapur mundësi diplomatike dhe ekonomike për Katarin, eksportuesi i gazit tani mund të zgjerojë shitjen e pasurisë së tij energjetike në Perëndim dhe të forcojë më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që tensionet midis Uashingtonit dhe Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe po ziejnë, shkruan Reuters.
Katari ka marrë një pozicion neutral në konfliktin aktual.
Megjithatë, ky shtet u dha sinjal partnerëve të tij perëndimorë se mund ti ndihmonte ata politikisht dhe ekonomikisht.
Për më tepër, Doha sugjeroi se mund të ridrejtonte më shumë nga gazi i tij në Evropë në të ardhmen.
Nga ana tjetër, Arabia Saudite dhe Emiratet, shtetet e Gjirit që janë përpjekur të izolojnë Katarin prej vitesh dhe kanë tensionuar marrëdhëniet me Uashingtonin gjatë viteve të fundit, nuk i janë përgjigjur thirrjeve nga Perëndimi për të rritur prodhimin e energjisë për të frenuar çmimet në rritje nga ajo që po ndodh në Ukrainë.
Ndoshta kjo është arsyeja pse Katari u “shpërblyer” shtesë.
Gjermania ka rënë dakord me Katarin për një partneritet afatgjatë në furnizimin me energji, veçanërisht gaz natyror të lëngshëm, njoftoi të dielën në Katar ministri gjerman i Ekonomisë, Robert Habeck.
“Është një lajm i mrekullueshëm që ne kemi rënë dakord me vendosmëri për synimin e një partneriteti afatgjatë në fushën e furnizimit me energji”, tha Habeck pas takimit me Emirin e Katarit, Hamad al-Thani në Doha.
Ai shtoi se përfaqësuesit e sektorit energjetik gjerman, të cilët po e shoqërojnë në udhëtimin e tij në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, do të fillojnë negociatat konkrete për lidhjen e kontratave afatgjata për furnizimin me gaz të lëngshëm dhe hidrogjen.
Ai shtoi se, përveç Katarit, furnizimet e zgjeruara të gazit të lëngshëm po diskutohen gjithashtu me Norvegjinë dhe Kanadanë.
Katari është prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror të lëngshëm, duke eksportuar kryesisht në Azi.