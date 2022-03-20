LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ja cili është shteti i cili do të përfitojë më shumë nga konflikti në Ukrainë

Lajmifundit / 20 Mars 2022, 22:22
Bota

Ja cili është shteti i cili do të përfitojë më

Agresioni rus ndaj Ukrainës ka hapur mundësi diplomatike dhe ekonomike për Katarin, eksportuesi i gazit tani mund të zgjerojë shitjen e pasurisë së tij energjetike në Perëndim dhe të forcojë më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që tensionet midis Uashingtonit dhe Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe po ziejnë, shkruan Reuters.

Katari ka marrë një pozicion neutral në konfliktin aktual.

Megjithatë, ky shtet u dha sinjal partnerëve të tij perëndimorë se mund ti ndihmonte ata politikisht dhe ekonomikisht.

Për më tepër, Doha sugjeroi se mund të ridrejtonte më shumë nga gazi i tij në Evropë në të ardhmen.

Nga ana tjetër, Arabia Saudite dhe Emiratet, shtetet e Gjirit që janë përpjekur të izolojnë Katarin prej vitesh dhe kanë tensionuar marrëdhëniet me Uashingtonin gjatë viteve të fundit, nuk i janë përgjigjur thirrjeve nga Perëndimi për të rritur prodhimin e energjisë për të frenuar çmimet në rritje nga ajo që po ndodh në Ukrainë.

Ndoshta kjo është arsyeja pse Katari u “shpërblyer” shtesë.

Gjermania ka rënë dakord me Katarin për një partneritet afatgjatë në furnizimin me energji, veçanërisht gaz natyror të lëngshëm, njoftoi të dielën në Katar ministri gjerman i Ekonomisë, Robert Habeck.

“Është një lajm i mrekullueshëm që ne kemi rënë dakord me vendosmëri për synimin e një partneriteti afatgjatë në fushën e furnizimit me energji”, tha Habeck pas takimit me Emirin e Katarit, Hamad al-Thani në Doha.

Ai shtoi se përfaqësuesit e sektorit energjetik gjerman, të cilët po e shoqërojnë në udhëtimin e tij në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, do të fillojnë negociatat konkrete për lidhjen e kontratave afatgjata për furnizimin me gaz të lëngshëm dhe hidrogjen.

Ai shtoi se, përveç Katarit, furnizimet e zgjeruara të gazit të lëngshëm po diskutohen gjithashtu me Norvegjinë dhe Kanadanë.

Katari është prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror të lëngshëm, duke eksportuar kryesisht në Azi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion