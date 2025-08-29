LEXO PA REKLAMA!

Izraeli shënjestron Houthit në Jemen, ekzekutohet kryeministri Ahmed Ghaleb Al-Rahwi

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 08:14
Bota
Izraeli shënjestron Houthit në Jemen, ekzekutohet kryeministri Ahmed

Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, kryeministri i qeverisë së rebelëve Huthi që kontrollon një pjesë të Jemenit, u vra dje në një sulm izraelit në Sanaa.

Ky lajm po qarkullom sipas burimeve të informuara mirë në gazetën jemenase Aden Al-Rad.

Sipas medias, ai u vra në një apartament në Saana gjatë sulmeve izraelite.

Të vrarë mbetën edhe disa miq të tij. Mediat izraelite shkruajnë se ka qenë një sulm që kishte në shënjestër 10 ministra të lartë të rebelëve Houthi.

