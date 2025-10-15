Izraeli rihap pikëkalimin në Rafah, Tel Aviv lejon ndihmat humanitare drejt Gazës
Autoritetet izraelite kanë vendosur të rihapin pikëkalimin në Rafah, që lidh Rripin e Gazës me Egjiptin, duke mundësuar kështu rifillimin e dërgesave me ndihma humanitare drejt territorit palestinez.
Vendimi vjen pas dorëzimit të mbetjeve mortore të katër pengjeve nga Hamasi, një lëvizje e konsideruar si lëshim nga grupi palestinez, i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe Bashkimi Evropian.
Sipas raportimeve të transmetuesit publik izraelit Kan, dorëzimi i trupave ndodhi më 15 tetor dhe pasohet nga një ndryshim në qasjen izraelite: paralajmërimi për përgjysmimin e numrit të kamionëve me ndihma është tërhequr.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump vazhdon të ushtrojë presion ndaj Hamasit. Në një deklaratë të dhënë të martën, ai theksoi se puna për përfundimin e luftës “nuk ka mbaruar ende” dhe u kërkoi drejtuesve të Hamasit që të dorëzojnë edhe trupat e tjerë të pengjeve të vrarë.
Nga armëpushimi te çarmatimi – faza e parë e planit të paqes
Më 13 tetor, në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SHBA, Hamasi liroi 20 pengje izraelitë të gjallë, ndërsa Izraeli reagoi me lirimin e rreth 2.000 palestinezëve nga burgjet e tij. Po atë ditë, autoritetet izraelite morën edhe katër trupat e pajetë të pengjeve të vrarë.
Ky shkëmbim është pjesë e fazës së parë të planit 20-pikësh për paqe të shpallur nga Presidenti Trump për Gazën. Më 14 tetor, ai bëri të ditur se ka nisur zbatimi i fazës së dytë, e cila përfshin çarmatimin e plotë të Hamasit, një kërkesë që deri më tani është hedhur poshtë nga grupi.
Lufta në Gaza nisi më 7 tetor 2023, kur Hamasi kreu një sulm të befasishëm në jug të Izraelit, duke vrarë afër 1.200 persona dhe rrëmbyer 251 të tjerë. Si kundërpërgjigje, Izraeli nisi një ofensivë masive ushtarake.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, deri tani mbi 67.000 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite, ndërsa enklava mbetet e shkatërruar në masë të madhe. Popullsia prej 2 milionë banorësh përballet me mungesë të thellë ushqimi, uji dhe ilaçesh.