Izraeli pretendon se ka vrarë kreun e ISIS, Muhamed Abd al-Aziz Abu Zayda, gjatë sulmit në Gaza
Izraeli pretendon se udhëheqësi i ISIS është eliminuar gjatë një sulmi ajror vdekjeprurës në Gaza. Llogaria zyrtare X e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit thotë se Muhammad Abd al-Aziz Abu Zayda – një figurë kyçe brenda grupit militant xhihadist – është vrarë. Në një deklaratë sonte, ata e njoftuan lajmin në mediat sociale.
Kjo vjen disa ditë pasi forcat izraelite kryen një seri sulmesh ndaj një ish-kazerme ushtarake në Kiswa, milje larg kryeqytetit sirian të Damaskut, sipas televizionit shtetëror sirian al-Ekhbariya TV .
Aty shkruhej: “Gjatë javës së kaluar, IDF sulmoi dhe eliminoi duke përdorur avionë, të udhëhequr nga Komanda Jugore dhe të udhëhequr nga Inteligjenca Ushtarake, kreun e distriktit “Palestinë” në organizatën terroriste ISIS në Rripin e Gazës, terroristin Muhammad Abd al-Aziz Abu Zayda, në zonën Al-Bureij.”
“Abu Zayda shërbeu në pozicionin më të lartë në organizatën terroriste ISIS në Rripin e Gazës dhe ishte përgjegjës për përcaktimin e politikave, planifikimin dhe ekzekutimin e metodave të veprimit të organizatës në zonat e Judesë dhe Samarisë, Rripit të Gazës dhe Sinait.”
“Organizata terroriste ISIS mori pjesë aktive në luftimet kundër forcave të IDF-së në Rrip, dhe gjithashtu veproi për të transferuar pajisje luftarake dhe për të mbledhur fonde të konsiderueshme për terrorizmin nga zonat e Judesë dhe Samarisë në Rripin e Gazës. IDF do të vazhdojë të veprojë me vendosmëri dhe forcë kundër organizatave terroriste në Rrip.”
Më tej thuhej: “IDF vazhdon serinë e eliminimeve të synuara të terroristëve nga Forca “Radwan” në organizatën terroriste Hezbollah. Më herët sot, një avion i Forcave Ajrore, i udhëhequr nga Komanda Veriore, goditi dhe eliminoi terroristin Ahmed Na’im Matuk në zonën Sir al-Arabiya në Libanin jugor.
“Terroristi shërbeu si kreu i një shtabi batalioni të Forcës “Radwan” të organizatës terroriste Hezbollah dhe gjatë luftës, ai kreu komplote të shumta terroriste kundër Shtetit të Izraelit. Veprimet e terroristit përbënin një shkelje të marrëveshjeve midis Izraelit dhe Libanit. IDF do të vazhdojë të veprojë për të eliminuar çdo kërcënim për Shtetin e Izraelit.”