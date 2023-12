Izraeli paralajmëron Hezbollahun për luftimet kufitare: Koha për një zgjidhje diplomatike po mbaron

Izraeli do të veprojë për të larguar Hezbollahun nga kufiri me Libanin nëse sulmet e grupit militant vazhdojnë, ka paralajmëruar ministri izraelit, Benny Gantz. Ai tha se ushtria do të ndërhyjë nëse militantët nuk ndalojnë të shtënat në veri të Izraelit duke shtuar se koha për një zgjidhje diplomatike po mbaron.

Ndërkohë, kreu i Forcave të Mbrojtjes të Izraelit tha se trupat ishin në gatishmëri për më shumë luftime në veri. “Detyra jonë e parë është të rivendosim sigurinë tek banorët në veri dhe kjo do të marrë kohë,” tha shefi i shtabit të përgjithshëm gjeneral Herzi Halevi, pas kryerjes së një vlerësimi të situatës.

Shkëmbimet ndërkufitare të zjarrit janë përshkallëzuar që nga sulmet e Hamasit në Izrael më 7 tetor. Të mërkurën, Hezbollahu nisi numrin e tij më të madh të sulmeve ndërkufitare në një ditë që nga 8 tetori. Kjo ka çuar në shqetësime se konflikti në Gaza mund të bëhet më i gjerë në të gjithë rajonin