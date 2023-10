Izraeli merr situatën në dorë: Nuk ka energji dhe ujë për Gazën deri në lirimin e pengjeve

Ministri i Energjisë i Izraelit, Israel Katz, thotë se rrethimi i Gazës nuk do të përfundojë derisa pengjet izraelite të lirohen.

Në një postim në rrjetet sociale, Israel Katz tha se asnjë “çelës elektrik nuk do të ndizet, asnjë pompë uji nuk do të hapet dhe asnjë kamion me karburant nuk do të hyjë” derisa pengjet të lirohen.

Rikujtojmë se Izraeli ndaloi furnizimet për Rripin e Gazës pas sulmeve të Hamasit të shtunën.