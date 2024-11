Izraeli godet rrethinat e Bejrutit; do të çelë pikë tjetër kufitare për ndihmat në Gazë

Media shtetërore libaneze tha se sulmet ajrore goditën periferitë jugore të Bejrutit në orët e vona të së premtes, pasi Izraeli lëshoi urdhra evakuimi.

Sulmet rrëzuan ndërtesa të tëra në zonë, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Lagjet në këtë zonë janë kryesisht të zbrazura nga banorët, pasi shumica janë larguar gjatë javëve të fundit.

Të paktën tre persona u vranë dhe 30 u plagosën më herët të premten në sulmin ajror izraelit në Tyre, një qytet-port në jug.

Nuk kishte asnjë paralajmërim evakuimi të lëshuar nga ushtria izraelite, e cila tha se kishte në shënjestër "komplekset e zbulimit, komandës dhe kontrollit" të organizatës Hezbollah.

Më herët të premten, Izraeli tha se do të hapte një pikë të re të ndihmave humanitare në Rripin e Gazës, mes trysnisë në rritje të Shteteve të Bashkuara për të marrë më shumë ndihma për palestinezët, që po përballen me mungesën e ushqimit dhe strehimit që nga fillimi i luftës Izrael-Hamas. Izraeli nuk tha se kur do të hapej vendkalimi i ri.

Në një deklaratë të përbashkët të premten, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit dhe COGAT, agjencia që koordinon aktivitetet e qeverisë izraelite në territoret e pushtuara, thanë se po përgatiten të hapin vendkalimin Kissufim.

Kissufimi është një pikë e vogël kufitare në Gazën jugore pranë vendbanimit me po këtë emër, që ishte një nga vendet e sulmuara nga Hamasi në sulmin terrorist më 7 tetor 2023 ndaj Izraelit që shkaktoi luftën.

Gjatë sulmit, militantët e Hamasit vranë 1200 persona dhe morën peng rreth 250 të tjerë, duke shkaktuar luftën në Gazë. Izraeli thotë se beson se Hamasi ende mban peng 101 persona, 35 nga të cilët ushtria izraelite thotë se janë tashmë të vdekur.

Kundërofensiva e Izraelit në Gazë ka vrarë mbi 43,000 persona, sipas ministrisë së shëndetësisë të këtij territori, e cila nuk bën dallimin ndërmjet luftëtarëve dhe civilëve në përllogaritjet e saj.

Hamasi në Gazë dhe Hezbollahu në Liban janë cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe vende të tjera perëndimore.

Vendkalimi ka qenë kryesisht i papërdorur, me përjashtimin e ushtrisë, që kur Izraeli u tërhoq nga Gaza në vitin 2005.

Hapja vjen pasi po afron afati i caktuar nga Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin. Në një letër të dërguar më 13 tetor, sekretarët Austin dhe Blinken i dhanë Izraelit 30 ditë afat për të rritur ndihmën humanitare për palestinezët në Gazë, ose në të kundërt të përballej me mundësinë e shkurtimit të ndihmave ushtarake nga Shtetet e Bashkuara.

Letra kërkonte që Izraeli të mundësonte hyrjen e të paktën 350 kamionëve në ditë në Gazë nëpërmjet katër vendkalimeve, si dhe të hapte një pikë të pestë për hyrjen e ndihmave humanitare./zeri i amerikes