Izrael, 38 të arrestuar në protestat kundër luftës në Gaza
Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 15:21
Bota
Në Izrael, 38 persona u arrestuan gjatë protestave të organizuara sot (17 gusht) në disa qytete, duke kërkuar përfundimin e operacioneve ushtarake në Gaza dhe lirimin e pengjeve.
Vetëm në Tel Aviv u kryen 19 arrestime, raportoi “La Repubblica”. Policia njoftoi se do të ndërmarrë “masa të rrepta kundër atyre që shkelin ligjin dhe kërcënojnë rendin publik”.
Demonstratat vijnë në një kohë kur tensionet me Hamasin janë rritur, pas goditjeve dhe sulmeve në Rripin e Gazës.