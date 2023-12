Izrael, myslimania arabe, kandidate e hebrenjve

Anett Haskia, arabe dhe myslimane, në zgjedhjet për Parlamentin izraelit do të jetë në listën e partisë radikale izraelite, Shtëpia izraelite, e cila kundërshton pavarësinë palestineze.

Kjo 45 vjeçare, frizere, e cila lufton për të hyrë në Kneset, është e vetmja arabe që merr pjesë në garën për të hyrë në Knesetin izraelit përmes partisë Shtëpia izraelite.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Arapët bëjnë 20 për qind të popullatës së Izraelit dhe ata barazohen me palestinezët në Bregun Perëndimor dhe në Gaza të cilët kundërshtojnë aksionet e ushtrisë izraelite dhe ankohen për diskriminim.

Haskia në verën e shkuar ka dhënë deklarata bombastike e me të cilat ka përkrahur ushtrinë izraelite gjatë luftës kundër Hamasit në Gazë. Fëmijët e saj vullnetarisht kanë shërbyer në ushtrinë izraelite në të cilën ka gjithsej disa qindra arabë izraelitë.

"Vetëm pse kam lindur në shtetin izraelit nuk do të thotë se hebreu është më i mirë se unë. I kam dërguar fëmijët në luftë dhe askush nuk mund të më thotë se unë Anett Haskia, arabe, jam klasë më e ultë” ka thënë ajo për AP-në, transmeton Koha.net

Haskia, duke thyer tabutë kulturore, është shkurorëzuar dhe ka bërë tatuazhe e body persing. Është njëra nga arabët e rrallë që jeton në kibuc.

Ajo kundërshton pavarësinë e shtetit palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli në vitin 1967 me arsyetimin se kjo do ta zgjaste konfliktin me Izraelin.

Ende nuk është e sigurt se Haski do të hyjë në parlamentin izraelit. Vlerësohet se partia e saj, Shtëpia izraelite, do të fitojë 16 ulëse.