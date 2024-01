Italia, Franca dhe Gjermania, çfarë po planifikojnë vendet e BE-së, për të kursyer energjinë

Udhëheqësit evropianë synojnë të sinjalizojnë se të gjithë do të duhet të bëjnë pjesën e tyre , për të kursyer energjinë, ndërkohë që po hartojnë plane se sit ë kursejnë energjinë, duke patur para dimrin.

Rezervat e gazit të BE-së janë aktualisht 71 përqind të plota, rreth 9 përqind më pak se objektivi që blloku i vendosi vetes në fillim të kësaj vere deri më 1 nëntor dhe vendet janë zotuar të reduktojnë kërkesën e tyre për gaz me 15 përqind deri në mars, si pjesë e masave në mbarë bllokun.

Aksionet nuk janë të njëjta në të gjithë bllokun. Në Gjermani dhe Itali, një mbyllje e gazit rus do të godiste rëndë industrinë dhe do të ndikonte në mundësinë e njerëzve për të ngrohur shtëpitë e tyre. Në Suedi dhe Finlandë, ku gazi përbën një pjesë më të vogël të përzierjes së përgjithshme të energjisë, ndikimi do të ishte më pak drastik.

Disa prej vendeve, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, kanë dalë me plane për të reduktuar përdorimin e tyre të energjisë. Këto do të kenë "një ndikim të madh" në reduktimin e konsumit në të gjithë bllokun, tha Antonin Chapelot, drejtues i politikave në OJQ-në Koalicioni për Kursimet e Energjisë.

Ai theksoi se përtej masave të menjëhershme që synojnë t'i mbijetojnë dimrit, qeveritë do të duhet gjithashtu të ndërmarrin hapa më afatgjatë, për shembull rinovimin e ndërtesave për të qenë më efikas në energji dhe kalimin në teknologjitë më të gjelbra të ngrohjes qendrore.

Franca/ Plani

Franca njoftoi një plan "kthjelltësi energjetike" në mes të korrikut. Shumica e masave janë ende në fazën e draftit dhe janë planifikuar të prezantohen në fund të shtatorit. Ministrja e Tranzicionit të Energjisë, Agnès Pannier-Runacher, ka treguar tashmë se qeveria synon të ndalojë dyqanet që të lënë dyert e tyre të hapura ndërsa ajri i kondicionuar dhe ngrohja funksionojnë. Ajo gjithashtu po planifikon të ndalojë reklamat me ndriçim në të gjitha qytetet nga ora 1 e mëngjesit deri në 6 të mëngjesit - një masë që tashmë zbatohet për qytetet me më pak se 800,000 banorë dhe që kritikët thonë se nuk zbatohet siç duhet.

Plani i ri synon të ulë konsumin e energjisë me 10 përqind në krahasim me vitin 2019 deri në vitin 2024. Franca merr rreth një të pestën e furnizimit të saj me gaz nga Moska.

Gjermania

Plani

Pavarësisht se është një nga avokatët më të zëshëm të kursimit të energjisë, Berlini nuk ka ende një plan të detyrueshëm për të ulur konsumin e energjisë. Në fund të korrikut, lëshoi ??një sërë rekomandimesh , disa prej të cilave thotë se do të bëhen ligjërisht të detyrueshme. Qeveria u bëri thirrje institucioneve publike që të ndalojnë ngrohjen e “dhomave ku njerëzit nuk kalojnë shumë kohë”, siç janë korridoret dhe sallat e mëdha. Ai rekomandoi gjithashtu që industritë e mëdha të zbatojnë masa të kursimit të energjisë që "shlyhen ekonomikisht brenda dy viteve".

Në mungesë të rregullave detyruese, një numër qytetesh gjermane kanë miratuar masat e tyre, për shembull reduktimin e ndriçimit të rrugëve dhe vendosjen e kufijve të temperaturës në ndërtesat publike. Kryeqyteti po fik dritat në 200 ndërtesa dhe monumente historike, ndërsa Bavaria ka nxjerrë planin e saj për të kursyer energjinë në ndërtesat e administratës publike.

Italia/ Plani

Pavarësisht se Italia është një nga vendet e BE-së më të varur nga gazi rus, me rreth 40 për qind të importuar nga Moska vitin e kaluar, ministri i vendit për Tranzicionin Ekologjik Roberto Cingolani javën e kaluar tha se nuk do të ketë masa “drakonike” për të ulur kërkesën. Por në korrik, qeveria njoftoi se po hartonte një plan kursimi emergjent që mund të përfshijë kufizimin e ngrohjes në 19C në dimër dhe ftohjen në 27C në verë, reduktimin e ndriçimit të rrugëve gjatë natës dhe mbylljen e dyqaneve herët, sipas drafteve të hershme të parë nga media lokale./ Politico.eu