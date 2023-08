Italia bën gati vendimin: Taksi falas për ata që bëhen "xurxull" nga alkooli

Në kuadër të nismave për sigurinë rrugore, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, në prani të Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Infrastrukturës dhe Transportit, Matteo Salvini, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi me shoqatat përfaqësuese të argëtimit të natës. Një projekt eksperimental që ofron taksi falas për të shkuar në shtëpi në fund të mbrëmjes.

MIT ka akorduar fonde për të paguar taksinë për ata që pas daljes nga disko, duke iu nënshtruar testit të alkoolit, kalojnë kufirin e caktuar për drejtimin e automjetit. Në këtë rast ai do të merret në shtëpi dhe po ashtu edhe njerëzit që ka shoqëruar.

Një projekt eksperimental- Vendet e argëtimit do të japin kuponin, pas një marrëveshjeje me taksistin lokal ose kompanitë QKK. Ky është një projekt eksperimental i cili tani për tani ka të bëjë me gjashtë klube të natës përkatëse, të identifikuara në të gjithë vendin dhe për periudhën nga gushti deri në mes të shtatorit. Në fund të eksperimentit, atëherë do të jetë e mundur të vlerësohet efektiviteti i projektit dhe ndoshta të studiohet fizibiliteti i tij kur të jetë plotësisht funksional.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ideja- Ideja lindi pas një takimi me shoqatat e klubeve të natës argëtuese dhe në një takim me influencues dhe krijues dixhitalë që Salvini kishte marrë në periudha të ndryshme në MIT. Nënshkrues të protokollit për MIT janë drejtori i përgjithshëm për sigurinë rrugore dhe transportin rrugor, Michela Melillo, për Silb – Fipe dhe Assoassociazione presidentët Maurizio Pasca dhe Luciano Zanchi. I pranishëm ishte drejtori i përgjithshëm i strukturës Mit, Vito Di Santo.