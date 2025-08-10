Itali/ Tre të vdekur nga botulizmi në Kalabri dhe Sardenjë, konsumuan ushqim nga shitësit ambulantë
ITALI- Autoritetet shëndetësore të Italisë kanë qenë në gatishmëri të lartë pas një shpërthimi të botulizmit që ka vrarë tre persona dhe ka sëmurë shumë të tjerë në dy rajone. Epiqendra e shpërthimit në Kalabri ishte Diamante, një qytet turistik në bregdetin Tirren, ku dy persona kanë vdekur ditët e fundit dhe më shumë se 12 po trajtohen në spitalin e Kozencës , dy prej të cilëve janë në gjendje të rëndë.
Rasti i tretë përfshin një grua 38-vjeçare në Sardenjë, e cila shfaqi simptoma të para në fund të korrikut pasi hëngri guacamole në një festival në Montserrat. Gruaja u shtrua në spital në gjendje kritike, fillimisht në spitalin Brotzu dhe më vonë u transferua në Businco, ku vdiq.
Mobilizimi shëndetësor
Ministria italiane e Shëndetësisë aktivizoi menjëherë të gjitha mekanizmat shëndetësorë të parashikuar në të dy rajonet për të siguruar administrimin e shpejtë të antidoteve për pacientët. Drejtuesja e departamentit të parandalimit, kërkimit dhe emergjencave, Maria Rosaria Campitiello, nënvizoi se reagimi i menjëhershëm u bë i mundur falë rrjetit të Stokut Kombëtar Strategjik të Antidoteve dhe Barnave dhe bashkëpunimit të të gjitha organeve të përfshira.
Hetimi nga Prokuroria Publike e Paolës
ProkuroriaPublike e Paolës ka nisur tashmë një hetim penal për rastin e helmimit në Kalabri, duke u përqendruar, ndër të tjera, në shpejtësinë dhe cilësinë e reagimit mjekësor. Tre persona janë arrestuar, të cilët përballen me akuza për vrasje të paqëllimshme, lëndim trupor nga pakujdesia dhe asgjësim të ushqimit të dëmshëm. Kjo ka të bëjë me shitësin ambulant i cili dyshohet se shiti ushqim të kontaminuar nga kamioni i tij i ushqimit, si dhe përfaqësuesit ligjorë të dy kompanive që furnizonin lëndët e para. Mjekët po hetohen gjithashtu për reagimet e tyre pasi pacientët u shtruan në spital.
Indikacionet fillestare tregojnë se të gjitha viktimat dhe pacientët kishin konsumuar sanduiçe me salçiçe dhe brokoli nga i njëjti shitës. Automjeti i tij u sekuestrua, ndërsa hetimet zbuluan se ai kishte qenë i ekspozuar ndaj diellit gjatë gjithë ditës, një gjendje që ndoshta favorizonte zhvillimin e toksinave në ushqimet e ruajtura në mënyrë të papërshtatshme. Testet laboratorike po kryhen nga Departamenti i Shëndetit i Kozencës dhe policia lokale. Vonesa në diagnostikim
Hetimi përqendrohet gjithashtu në funksionimin e klinikës private të Belvedere Maritimo, të cilën dy viktimat kalabreze e vizituan. Sipas informacioneve të deritanishme, asnjëri prej tyre nuk mori trajtimin e nevojshëm dhe u këshillua të shkonin në një spital me pajisje më të mira. Njohja e vonë e simptomave të botulizmit duket se ka kontribuar në përkeqësimin e gjendjes së tyre.
Viktimat kalabreze
Midis të vdekurve është Luigi di Sarno, 52 vjeç , një turist nga Cercola, Napoli, i cili pasi hëngri vaktin zhvilloi simptoma dhe vizitoi klinikën. Pa treguar asnjë përmirësim, ai filloi udhëtimin e kthimit për në Kampania, por gjendja e tij u përkeqësua dhe, pavarësisht ndërhyrjes së një helikopteri shpëtimi, ai vdiq para se të arrinte në spitalin Lagonegro. I ndjeri i dytë, një grua 45-vjeçare nga Praia a Mare, gjithashtu zhvilloi simptoma pasi konsumoi ushqim nga i njëjti shitës dhe kishte shkuar në të njëjtën klinikë.
Çfarë është botulizmi?
Botulizmi është një sëmundje paralizuese e rrallë, por serioze, e shkaktuar nga një neurotoksinë e prodhuar nga bakteri Clostridium botulinum dhe ndonjëherë nga lloje të baktereve Clostridium butyricum dhe Clostridium baratii. Ekzistojnë gjashtë lloje të botulizmit: a) toksemia ushqimore, b) infantile, c) toksemia enterike e të rriturve, d) traumatike, e) jatrogjenike dhe f) inhaluese.
Clostridium botulinum është një bakter Gram (+) që rritet më mirë në kushte anaerobe. Bakteri prodhon spore që e lejojnë atë të mbijetojë në kushte të pafavorshme derisa të jenë të disponueshme kushte të përshtatshme për të lejuar rritjen e tij. Ekzistojnë 7 lloje të toksinës së botulinumit, të ndara me shkronjat A, B, C, D, E, F, G. Vetëm llojet A, B, E dhe rrallë F shkaktojnë sëmundje tek njerëzit. Toksina e botulinumit konsiderohet si një nga substancat më vdekjeprurëse. Doza mesatare vdekjeprurëse (doza vdekjeprurëse - LD50) është 1 ng toksinë për kilogram të peshës trupore.
Botulizmi ushqimor
Botulizmi ushqimor ndodh kur Clostridium botulinum rritet dhe prodhon toksinë në ushqim që më pas konsumohet pa gatim paraprak të duhur për të shkatërruar toksinën. Toksina zakonisht prodhohet në ushqime të përgatitura ose të konservuara në mënyrë të papërshtatshme, me pak kripë ose sheqer, me pak aciditet, si dhe në ushqime të pasterizuara ose të gatuara lehtë që nuk janë ngrirë, veçanërisht ato në paketim hermetik (p.sh. peshk i tymosur, produkte mishi, salca, etj.). Toksina shkatërrohet me anë të zierjes (85°C për 5 minuta ose më shumë), ndërsa sporet kërkojnë më shumë kohë për t'u shkatërruar (120°C për 10 minuta ose më shumë).
Fillimisht, pacientët paraqiten me dobësi, marramendje, shikim të turbullt, gojë të thatë, vështirësi në gëlltitje dhe në të folur, për shkak të sulmit të nervave kranial nga toksina e botulinumit. Simptomat neurologjike janë rezultat i paralizës muskulore të shkaktuar nga toksina e botulinumit dhe përshkruhen si "paralizë zbritëse simetrike e dobët". Paraliza e muskujve të frymëmarrjes mund të jetë fatale nëse nuk trajtohet menjëherë me ventilim mekanik. Nuk vërehen ethe ose humbje të vetëdijes. Çrregullimet gastrointestinale, të tilla si të përziera, të vjella, kapsllëk ose, më rrallë, diarre, mund të bashkëjetojnë.
Trajtimi
Botulizmi ushqimor dhe traumatik trajtohet me antitoksinë e cila bllokon veprimin e toksinës. Kur antitoksina jepet para se paraliza të jetë e plotë, ajo mund të parandalojë përkeqësimin dhe të shkurtojë kohën e shërimit. Në botulizmin ushqimor, heqja e ushqimit të kontaminuar nga zorra, qoftë me klizmë ose duke shkaktuar të vjella, është e dobishme. Paraliza respiratore që ndodh në format e rënda të botulizmit trajtohet në Njësitë e Kujdesit Intensiv me përdorimin e një ventilatori për javë ose edhe muaj.