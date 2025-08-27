Itali, gjendet i vdekur me maskë antigas 27-vjeçari në Teramo, dyshime për lojë erotike?!
Vdekja e një studenti njëzet e shtatë vjeçar nga Roseto degli Abruzzi bëhet sfondi i një hetimi mbi sfidat ekstreme sociale dhe lojërat erotike pak të njohura.
Djali, Leandro (jo emri i tij i vërtetë), është djali i një familjeje në provincën e Teramos. Dy ditë më parë, ai u gjet i vdekur në dhomën e tij, i veshur me maskë gazi dhe pranë një bombole me gaz ftohës, nga e cila me shumë gjasa kishte thithur substancën toksike.
Zyra e Prokurorit të Teramos ka nisur një hetim për nxitje për vetëvrasje, një mënyrë për të adresuar pikëllimin e familjes dhe për të shpërndarë dyshimet. Hipoteza e vetëvrasjes aktualisht mbizotëron, pasi lidhet me diagnozën mjekësore të depresionit ciklik të zbuluar nga specialistët që e kanë trajtuar atë gjatë viteve. Megjithatë, asnjë hipotezë tjetër nuk është përjashtuar për momentin.
Hipotezat e sfidës sociale dhe loja erotike
Kontaktet e djalit zbulojnë përfshirjen e tij në komunitetin LGBT+ dhe interesi i tij për “lojtarët e këlyshëve” – një lojë erotike në të cilën një ose më shumë pjesëmarrës marrin përsipër sjelljen e një këlyshi, si p.sh. të përkëdhelur ose të lidhur me zinxhir, duke përdorur maska dhe aksesorë prej neopreni ose lateksi – është raportuar në shtyp.
Ky është gjithashtu objekt hetimi i mëtejshëm nga Karabinierët e degës së Teramos, megjithëse hetuesit vërejnë – në lidhje me mundësinë e një loje erotike ose një sfide në mediat sociale që ka shkuar keq – tek pajisjet, pasi telefoni inteligjent dhe kompjuteri, ishin të fikura. Përveç këtij interesi, djali jetonte një jetë shumë private.
Hetimi
Hetimi po përgatitet të ndërmarrë dy hapa. Një konsultim të mundshëm mbi pajisjet e tij teknike (PC, smartphone dhe tablet) për të përcaktuar se me kë kishte rënë në kontakt së fundmi dhe kështu të hedhë poshtë hipotezën e një sfide ekstreme në mediat sociale, dhe një autopsi mbi trupin e tij.
Për këtë qëllim, familja (e cila ndërkohë ka njoftuar se do të paraqesë ankesa në gazeta për shkak të ndërhyrjes në privatësinë e djalit të tyre) pritet të emërojë një avokat për të mbikëqyrur drejtpërdrejt hetimet mjeko-ligjore dhe teknike. Prokurori përgjegjës për çështjen tashmë ua ka paraqitur pyetjet ekspertëve. Emërimi do të bëhet nesër.