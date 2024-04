Ishulli italian, 15 mijë euro për atë që e zgjedh si vend banim, ja cilat janë kushtet

Një ishull italian ka vendosur të bëjë disa lëvizje drastike për të tërhequr banorë të rinj në zonat e tij rurale.

Me pak fjalë, pasi disa pjesë të Italisë tashmë kishin vendosur të paguanin njerëzit dhe në atë mënyrë t’i tërheqin ata, ata ndoqën të njëjtën rrugë në Sardenjë.

Sardenja, ishulli i dytë më i madh mesdhetar, njihet për disa nga plazhet më të mëdha dhe më të pacenuara në Evropë.

Me qytete të mbushura me kulturë, një numër të madh ditësh me diell në vit dhe një nga numri më i madh i njerëzve që kanë festuar datëlindjen e tyre të njëqindtë, është e vështirë të imagjinosh shumë vende të tjera në planet që do të ishin më të këndshme për të jetuar.

Sidoqoftë, siç mund ta merrni me mend, ka më shumë se disa gjëra që duhen përfunduar në mënyrë që të merrni paratë në dorë.

Paratë duhet të përdoren për të blerë ose rinovuar një shtëpi, dhe për të përmbushur kërkesat, duhet të jetoni në një komunë në Sardenjë me më pak se tre mijë banorë dhe më pas në llogarinë tuaj do të shtohen 15 mijë euro.

Lajmi i mirë është se nuk keni pse t’i ktheni paratë pasi t’i merrni, pasi ato synojnë të luftojnë shpopullimin e zonave rurale dhe të ofrojnë stimuj ekonomikë për banorët ekzistues.

Në total, rreth 47 milionë euro janë ndarë për projektin që do të mjaftojë për të paktën tre mijë familje për ta shfrytëzuar maksimalisht atë, transmetojnë mediat kroate.