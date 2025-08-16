LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ishte bisedë e gjatë”, pas takimit me Putin, Trump telefonon Zelenskyn

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 09:35
Bota

“Ishte bisedë e gjatë”, pas takimit me Putin, Trump

Presidenti Trump pati një telefonatë të gjatë me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, gjatë fluturimit për në Uashington DC, tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.

Trump është aktualisht në telefon me udhëheqësit e NATO-s, u tha ajo gazetarëve.

Edhe zyra presidenciale e Ukrainës ka konfirmuar se Zelensky ka folur me Trump këtë mëngjes.

“Ishte një telefonatë e gjatë, fillimisht midis presidentëve Zelensky dhe Trump, pas së cilës iu bashkuan edhe udhëheqësit evropianë.”

Zelensky nuk ishte i përfshirë në diskutimet e së premtes midis Trump dhe Putin.

Presidenti amerikan më parë ka sugjeruar se mund të ketë një takim të dytë, këtë herë që përfshin Zelenskyn, nëse bisedimet fillestare shkojnë mirë.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion