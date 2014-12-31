LEXO PA REKLAMA!

Ka të pasmet më seksi në botë, ja si ishte adoleshente

Lajmifundit / 31 Dhjetor 2014, 18:51
Showbiz

E njihni para së gjithash për shkak të vitheve bombastike dhe të gjoksit të bollshëm, ndërsa tani mundeni të shihni se si dukej Niki Minaj kur ishte adoleshente.

Kjo video është incizuar derisa tashmë këngëtarja e popullarizuar  kur ishte në shkollë të mesme është paraqitur në një serial të quajtur “You Saw Them Here First”.

Atëherë me siguri se Niki as që kishte ëndërruar se disa vite më pas do të bëhet një seks simbol në ShBA.

