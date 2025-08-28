Ish-nxënës i shkollës. Ja çfarë postonte online 23-vjeçari që hapi zjarr në SHBA
Më 27 gusht 2025, ndodhi një tragjedi në Kishën Katolike Annunciation në Minneapolis, Minnesota. Një 23-vjeçar, Robin Westman, hapi zjarr gjatë meshës, duke vrarë dy fëmijë dhe duke plagosur 17 persona. Pas sulmit, ai i dha fund jetës së tij.
Robin Westman, i lindur me emrin Robert Westman, ndryshoi ligjërisht emrin në vitin 2019. Ai kishte qenë nxënës i shkollës dhe kishte lidhje me komunitetin e kishës, pasi nëna e tij punoi aty si sekretare deri në vitin 2021. Robin Westman sulmuesi transgjinor që hapi zjarr në Kishën Katolike Annunciation në Minneapolis foto New York Post
Para sulmit, Westman kishte shpërndarë video dhe shënime shqetësuese në rrjetet sociale. Në një prej tyre shprehej: “Mbaj flokët e gjatë sepse janë e vetmja gjë që më kujton se jam trans. Jam lodhur duke qenë trans. Do të doja të mos e kisha pasur kurrë këtë barrë.”
Në video shfaqeshin gjithashtu armë dhe revista me mbishkrime provokuese, mes tyre:
• “Kill Donald Trump”
• “Nuke India”
• “Israel Must Fall”
• “Burn Israel”
Disa shënime ishin në alfabet cirilik, me përmbajtje fyese dhe antisemitike. Ai shprehte gjithashtu admirim për autorë të sulmeve masive si Adam Lanza dhe Brenton Tarrant.
FBI dhe autoritetet amerikane po e trajtojnë ngjarjen si akt të mundshëm terrorizmi të brendshëm dhe krim urrejtjeje. Hetimet zbuluan se Westman kishte blerë armët ligjërisht dhe kishte planifikuar sulmin, duke përfshirë edhe bllokimin e dyerve të kishës për të penguar të pranishmit të largoheshin.
Ngjarja ka tronditur opinionin publik. Kryebashkiaku Jacob Frey dhe guvernatori Tim Walz e dënuan me forcë sulmin, ndërsa Presidenti Donald Trump shpalli uljen e flamujve në gjysmë shtize në gjithë SHBA për nderim të viktimave. Papa Leo XIV shprehu ngushëllime dhe ofroi mbështetje shpirtërore për komunitetin e goditur./ Artikulli është botuar në New York Post, përmbledhur me IA.