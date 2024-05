Ish-ministri i Jashtëm rus zbulon kur Putin mund të përdorë armët bërthamore

Presidenti rus Vladimir Putin do të konsideronte përdorimin e armëve bërthamore vetëm në rast se ai ndjen një "kërcënim ekzistencial" për vendin ose regjimin e tij, thonë ekspertët të politikës së jashtme.

"Ato mund të përdoren, por në situata shumë, shumë specifike," tha ish-ministri i jashtëm rus Andrei Kozyrev për Fox News Digital. "Nëse Rusia ose një nga ato vende kërcënohen vërtet - ekzistencialisht, domethënë ... nëse trupat e NATO-s vijnë në Moskë, atëherë me siguri ata do të përdorin armë bërthamore."

"Por nuk ka asnjë kërcënim ekzistencial për Rusinë në rrethanat aktuale," tha Kozyrev.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rusia ka ndryshuar kurs gjatë javëve të fundit pasi dështoi të marrë Kievin, pavarësisht një fushate njëmujore në Ukrainën veriore.

Ushtria ruse pretendoi se kishte arritur qëllimin e saj të fazës së parë dhe në vend të kësaj do të fokusohej në sigurimin e rajonit të Donbasit – një lëvizje që disa e kanë quajtur një "çmim ngushëllimi" për të kompensuar "sakrificën".

Anëtari i lartë i Fondacionit Heritage, Brent Sadler, sugjeron se Putini mund të përdore një sulm taktik bërthamor nëse Rusia përballej me një "disfatë dërrmuese ushtarake" në Donbas.

"Ky mund të jetë rasti kur një armë taktike bërthamore mund të konsiderohet për të demonstruar vendosmëri dhe në thelb të ndryshojë çdo tendencë që ndodh në ushtrinë ruse," tha Sadler. "Unë nuk mendoj se do të përdorin "vrasës qytetesh", sepse kjo do të sillte përfundimisht Luftën e Tretë Botërore, dhe supozimi është nëse ai e bën ai po sulmon NATO-n."

Putin përsëriti kërcënimet e tij bërthamore pas indikacioneve të Finlandës dhe Suedisë se të dy mund të kërkojnë të aplikojnë për anëtarësim në NATO në qershor kur vendet anëtare aktuale të takohen në Madrid, dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy të dielën tha se "të gjitha vendet duhet të jenë të shqetësuara" për Putinin dhe kërcënimet me armë bërthamore.

Por Kozyrev, autor i "Zogu i zjarrit: Fati i pakapshëm i demokracisë ruse", (Ne anglisht: "The Firebird: The Elusive Fate of Russian Democracy," ) tha se është "absolutisht" një rast "lehjeje" por "asnjë mënyrë kafshim" nga lideri rus.

Komandantët ushtarakë përgjegjës do të bëjnë gjithçka për të shmangur një skenar të tillë dhe për të parandaluar përdorimin e armëve bërthamore nëse nuk besojnë se ekziston një kërcënim ekzistencial për atdheun e tyre," theksoi ai.