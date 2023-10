Ish-ministri belg rrëfim tronditës: Prifti më abuzoi seksualisht kur isha student

Ish-ministri belg i Drejtësisë, Vincent Van Quickborn ishte viktimë e abuzimit seksual nga një prift gjatë viteve të tij studentore. Ngjarja tronditëse u zbulua nga vetë ai në një shfaqje televizive në gjuhën flamande.

Vincent Van Quickenborn, i cili dha dorëheqjen si ministër i drejtësisë pas sulmit terrorist në Bruksel, regoi një sërë ngjarjesh që ai përjetoi gjatë qëndrimit të tij në një shkollë me konvikt në Gent.

Sipas tij, ishte e zakonshme që një prift ta prekte atë.

“Nëse do të ishe i sëmurë, prifti do të vinte në dhomën tënde dhe do të duhej të tërhiqje pantallonat ”, tha Vincent Van Quickborn, i cili shtoi se shumë djem të rinj ishin viktima. Në shkollën me konvikt në Gent, ne folëm për këtë dhe të gjithë e dinin. Djemtë pyetën njëri-tjetrin nëse kishin përjetuar të njëjtën gjë. ”.



Ish-ministri vuri në dukje se ata nuk kishin folur as me prindërit e tyre për atë që po ndodhte.