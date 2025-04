Ish-kreu i KGB-së në Moskë: Putini do ta pranojë armëpushimin vetëm pasi...

Evgeny Savostianov, ish-kreu i KGB, ka dhënë një intervistë të gjatë për “Corriere” ku ka folur luftën e Rusisë në Ukrainë, si dhe qëllimet e Vladimit Putinit.

Për çfarë nuk bën kompromis Putin?

“Ai absolutisht dëshiron të hyjë në histori si “Mbledhësi i Madh i Tokave Ruse”, ai që e ktheu mbrapsht shpërbërjen e perandorisë që filloi në 1867 me shitjen e Alaskës në SHBA. Nuk është vetëm për vete: përfshirja e Ukrainës dhe Bjellorusisë në një shtet të vetëm do t’i lejonte asaj të rriste popullsinë e saj në rreth 188 milionë, me një zgjerim të burimeve të mobilizimit, tregut të brendshëm të konsumit dhe fuqisë punëtore. Ishte një teori e dashur për KGB-në e vjetër: sa më e vogël të jetë Rusia, aq më e paqeverisshme bëhet. Objektivi i saj kryesor ka një bazë praktike dhe ideologjike”.

A ka të drejtë Evropa të shqetësohet?

“Duhet të zgjohet së pari dhe duhet ta bëjë shpejt. Objektivi i dytë i Putinit, një pasojë e drejtpërdrejtë e të parit, është të rifitojë rolin e tij si hegjemon evropian dhe global , i cili humbi me shpërbërjen e BRSS. Pak rëndësi ka nëse arrihet nëpërmjet qeverive apo regjimeve. Asgjë e re: si veteran i KGB-së, ne ishim kolegë, ai iu nënshtrua ndikimit shpirtëror të natyrës perandorake-ekspansioniste të PGU-së, Drejtorisë së Parë të KGB-së, që merrej me inteligjencën e huaj, sot SVR-në, dhe ndikimit nacionalist për zyrtarët e kundërspiunazhit.

Në ekipin e tij të parë këto dy skuadra ishin të balancuara mirë. Kishte përfaqësues të spiunazhit të huaj si Sergej Ivanov, Igor Sechin, Sergej Chemezov dhe kundërzbulim si Viktor Ivanov dhe Nikolai Patrushev.

Çfarë kërkon presidenti rus nga negociatat aktuale?

“Ai do të pranojë një armëpushim të plotë vetëm kur të jetë i sigurt se mund të arrijë qëllimet e tij të mëdha. Në atë që përfaqëson Ukraina për të, është e qartë se ai ka nevojë për një postë ruse në bregun e djathtë të Dnieper. Kherson dhe rrethinat e tij, për të qenë të qartë. Në këtë mënyrë do të jetë në gjendje të mbajë presionin mbi Odessa, Transnistria dhe Kishinau. Për këtë arsye, nuk do të pranojë kurrë vendosjen e forcave parandaluese evropiane në Ukrainë. Këto janë vijat e kuqe të Putinit

A është e mundur paqja e vërtetë?

“Unë nuk besoj se një fund i luftës është i mundur pa një ndryshim thelbësor në balancën e fuqisë në front në favor të Rusisë, madje edhe më i theksuar se ai aktual”.

Çfarë mund të bëjë Europa?

“Marrja e barrës së përgjegjësisë për fatin e vet. Duke filluar nga Ukraina. Ose, mund të dorëzohet për t’iu nënshtruar de facto aleancës së Kinës , Rusisë dhe satelitëve të tyre të ndryshëm. Kam frikë se nuk jeni të qartë për rrezikun që po përballeni. Nuk e kam fjalën për pushtime të mundshme, Putini sot nuk dëshiron dhe nuk mundet. Por për rrezikun e parëndësisë, para së gjithash të vlerave të veta demokratike”.

A është riarmatimi një zgjidhje?

“Gjithashtu. Por vetëm kjo nuk mjafton. Sot ju jeni nën gishtin e madh të dy fuqive si Rusia dhe kjo SHBA e re, të cilat i urrejnë thellësisht vlerat tuaja themelore. Ata janë të bashkuar nga ajo që ata besojnë se janë një armik i përbashkët: ju, Evropa. Ju jeni të rrethuar, në një farë mënyre. Çdo plan për të forcuar kapacitetin mbrojtës të Evropës duhet të fillojë me një fushatë të fuqishme informacioni që shpjegon realitetin e ri.