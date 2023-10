Ironia therëse/ "Charlie Hebdo" publikon karikaturën e një mjeku palestinez me duar të gjakosura…

Revista satirike franceze Charlie Hebdo u përgjigj me një skicë-katapultë në lidhje me arsyetimet e nxjerra nga disa për sulmin nga Hamasi të shtunën dhe luftën që pasoi nga Izrael.

Skica e revistës e vitit 2015, e cila u vu në shënjestër nga islamistët, titullohet “Izraeli ndërpret ujin në Gaza” me një mjek të veshur me një fjongo të Hamasit me duar të gjakosura duke u përpjekur të lahet vetëm me një pikë ujë nga çezma.

“Sa larg do të shkojë më në fund brutaliteti i Izraelit?” pyes veten doktori, nënkuptimi i revistës franceze është i qartë.



Shikoni karikaturën e Charlie Hebdo: