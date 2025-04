Inteligjenca britanike: Rusia në mision për të shkaktuar kaos në Europë

Kreu i MI5 (Inteligjenca Ushtarake 5) ka bërë një deklaratë të fortë, duke treguar se agjencia ruse e inteligjencës ka qenë në një mision për të krijuar “rrëmujë të qëndrueshme në rrugët britanike dhe evropiane”.

Duke dhënë përditësimin e tij vjetor mbi kërcënimet e sigurisë me të cilat përballet Mbretëria e Bashkuar, Ken McCallum tha se agjentët e GRU kishin kryer “zjarrvënie, sabotim dhe veprime më të rrezikshme të kryera me pamaturi në rritje” në Britani pasi Britania e Madhe mbështeti Ukrainën në luftën e saj me Rusinë.

Sipas tij, MI5 u ishte përgjigjur gjithashtu 20 komploteve të mbështetura nga Irani që nga viti 2022, megjithëse shtoi se shumica e punës së saj ende përfshinte kryesisht ekstremizmin islamik të ndjekur nga terrorizmi i krahut të djathtë ekstrem.

Përzierja komplekse e kërcënimeve dhe kërcënimeve të lidhura me terrorizmin nga shtetet kombe nënkuptonte që MI5 kishte “një punë të dreqshme në duart e saj”, paralajmëroi ai, sipas BBC.

“Të rinjtë po tërhiqen gjithnjë e më shumë nga ekstremizmi në internet, me 13% të atyre që hetoheshin për përfshirje në terrorizëm të moshës nën 18 vjeç. Një total prej 43 komplotesh në fazat e vona që përfshinin armë zjarri dhe eksplozivë për të kryer “vrasje masive” në MB ishin prishur që nga viti 2017.

Numri i hetimeve të kërcënimit shtetëror nga MI5 ishte rritur me 48%. Puna kundër terrorizmit mbeti e ndarë midis “75% ekstremizmit islamik, 25% terrorizmit të krahut të djathtë ekstrem”. Kishte një “gamë marramendëse besimesh dhe ideologjish” me të cilat duhej të merrej MI5, tha ai në konferencën në qendrën e operacioneve kundër terrorizmit të MI5 në Londër.

20 vitet e para të karrierës sime këtu ishin të mbushura plot me kërcënime terroriste. Ne tani përballemi me ata së bashku me komplotet e vrasjeve dhe sabotimeve të mbështetura nga shteti, në sfondin e një lufte të madhe tokësore evropiane“, tha ai./tch