Incidenti në Detin e Zi, ja si ‘u godit’ droni amerikan nga aeroplanët luftarakë rusë

Televizioni amerikan CBS ka publikuar një simulim të animuar të incidentit, mes dronit amerikan dhe dy aeroplanëve luftarakë rusë mbi Detin e Zi.

Simulimi tregon sesi aeroplanët luftarakë rusë kishin kaluar nën dronin e ushtrisë amerikane, duke i hedhur karburant sipër.

E sipas zyrtarëve amerikanë, piloti rus ka dashur të fluturojë para dronit me qëllim që fluturakja pa pilot të futet “në renë” me karburant, por se kishte filluar më herët të ngrinte lart “hundën” aeroplani dhe ishte përplasur me helikën e dronit, ku operatorët amerikanë të fluturakes pa pilot nuk kishin pasur tjetër zgjedhje por ta rrëzojnë në Detin e Zi.

Droni MQ-9 Reaper i ushtrisë amerikane është një fluturake vëzhguese, që në ato momente po fluturonte në hapësirën ajrore ndërkombëtare.

Kjo fluturake ka krahë të gjerë deri në 20 metra dhe kontrollohet nga distanca të mëdha nga operatorët. Ka kapacitete të fluturojë në një lartësi prej mbi 15 mijë metra.

Nga ana tjetër, rusët kanë mohuar akuzat se aeroplanët e tyre të kenë pasur çfarëdo kontakti me dronin amerikan.

Ndërkaq Pentagoni akuzon Rusinë për sjellje të papërgjegjshme të pilotëve të tyre, dhe fluturim të rrezikshëm dhe jo profesional.