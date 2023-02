"Ia bënë trupin copash", rrëfimi tronditës për vajzat që prostituojnë, kush janë "madamat" që...

Castel Volturno në jug të Italisë është një nga qendrat e kontrabandës me njerëz. Kriminaliteti i organizuar nga Nigeria kohët e fundit ka fituar në këtë zonë gjithnjë e më shumë pushtet dhe ka lidhje me mafien italiane. OKB-ja llogarit, që deri në 80 përqind e nigerianeve, që vijnë me anije refugjatësh në Europë detyrohen të prostituojnë. Bëhet fjalë për mijëra vajza të reja.

Njëra prej tyre që foli për Deutsche Welle-n është Juliet. Meqënëse ajo nuk dëshironte të identifikohej, emri është ndryshuar për këtë artikull. Ajo tregon se ka ardhur në Itali katër vjet më parë me një varkë refugjatësh dhe ra në kthetrat e mafias nigeriane: “Ata i rrahin vajzat dhe i pyesin a je e gatshme të dalësh të mbledhësh para? Nëse një nga vajzat thotë “jo, nuk jam më në gjendje, nuk mundem më”, atëherë ata vazhdojnë ta rrahin.

E lenë pa bukë dhe pa ujë. E mbyllin për ditë me radhë në një dhomë. Vajzat kështu thyhen. Ata janë të pashpirt”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në Romë kontaktojmë Davidin. Edhe emrin e tij e kemi ndryshuar. Davidi ka qenë vitin e kaluar pjesë e mafias nigeriane dhe na tregon se si u bë vetë dëshmitar i vrasjes së një vajze që ishte detyruar të prostituonte dhe u largua nga mafia.

“Ata e ndanë vajzën copa-copa. Ishin mbase nja dhjetë vetë, dhe secili mori nga një kg pjesë trupi, deri sa i zhdukën të gjitha copat duke i hedhur në pyll apo gjetkë. Trupi nuk u pa më. Thjesht, vajza u zhduk nga faqja e dheut”.

Castel Volturno nën hijen e mafias nigeriane

Një nga qendrat e mafias nigeriane është Castel Volturno, në jug të Italisë. Shpesh të ashtuquajturat Madames, tutoret nigeriane, mbajnë nën kontroll një grup me të reja. Pas tyre fshihet mafia. Mafia nxjerr qindra miliona euro me prostitucionin e detyruar.

Juliet arriti dikur që të largohet, dhe na tregon se gjeti strehim në një shtëpi grash. Pothuajse të gjitha gratë e ardhura aty kanë qenë detyruara dikur të prostituonin. Ashtu si Juliet edhe ato kanë ardhur në Europë për t‘i shpëtuar varfërisë në vendin e tyre.

“Në Nigeri, po të jesh i ri je i vdekur. Jeton, por në fakt je i vdekur. Nuk ka shpresë fare, as për të rinjtë as për fëmijët. Aty mungon çdo gjë”, rrëfen nigeriania.

Pikërisht këtë gjë shfrytëzojnë tregtarët e qenieve njerëzore në Afrikë. Ata joshin atje vajzat e reja duke i mbushur me premtime. Shpesh ata financojnë udhëtimin shumë javor nëpër shkretëtirë dhe nëpër det. Kur vijnë në Europë ata u thonë vajzave se janë në borxh dhjetëra mijëra euro dhe se duhet të dalin të punojnë.

Mafia italiane delegon kriminalitetin

Sergio Nazzaro i njeh mirë këto metoda. Këshilltari i komisionit të antimafias në parlamentin italian është specializuar mbi kriminalitetin e organizuar nga Nigeria dhe bashkëpunimin me mafian vendase: “Sigurisht që mafia nigeriane është e rrezikshme, ajo nxjerr para me drogë, prostitucion dhe mashtrime në internet. Por kush e ka nën kontroll ekonominë ose të paktën një pjesë të saj? Kush është në administratë dhe në politikë? Është mafia italiane. Kush është pra më e rrezikshme? Ata që janë të dukshëm nëpër rrugë, por edhe kjo është pjesë e planit strategjik të mafias italiane. Ajo kërkon që të delegojë kriminalitetin, në mënyrë që të tregojë se të tjerët janë të këqinjtë për të mbuluar kështu veten. Ky është synimi i mafias, të fshehë veten.”

Davidi na tregon se si është ndarë mafia italiane dhe ajo nigeriane në grupe të ndryshme, në të ashtuquajturat lidhje sekrete. Këto veprojnë ndërkohë në mbarë Europën me brutalitet në rritje. Ata që keqtrajtojnë vajzat e reja duke i detyruar ato edhe përmes torturave për prostitucion, nuk mbërrijnë kurrë në bankën e të akuzuarve, sepse jetojnë në ilegalitet si pjesa më e madhe e nigerianëve.

Davidi na thotë, se: “Pjesa më e madhe e tyre janë si fantazma. Ata nuk janë të regjistruar askund, askush nuk di gjë për ta, as qeveria. Ata nuk kanë dokumenta. Nëse vdesin, autoritetet e kanë të pamundur të marrin vesh që personi nuk gjendet.”

Ndërkohë Juliet ka marrë lejeqëndrimi dhe ka gjetur një punë në një restorant. Por jeta që bën ajo nuk është normale, sepse burrat nuk e lenë asnjëherë të qetë, duke u përpjekur ta rikthejnë atë në rrugën e prostitucionit.

Juliet do që ta harrojë makthin që ka kaluar. Por sa kohë që ekziston kërkesa për seks me çmim të lirë, thotë ajo, gratë nga Nigeria do përfundojnë tek semafori. Kjo nuk është një jetë më e mirë, sikurse ato e kanë shpresuar ta sigurojnë në Europë./ Jan-Philipp-Scholz-DW