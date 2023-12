I vranë vajzën para syve, ‘truri i Putinit’ thyen heshtjen

Alexander Dugin i njohur dhe si ‘truri i Putinit’ theu heshtjen pas vrasjes së vajzës së tij Darya Dugina dy ditë më parë.

Darya u vra brutalisht para syve të tij nga një shpërthim i telekomanduar.

Dy ditë pas vrasjes së Daryas, Alexander në një deklaratë me shkrim tha se vajza e tij ishte një patriote e mirë, një korrespondente lufte dhe një eksperte që bënte komente në kanale televizive.

Dugin shkroi gjithashtu se Darya kurrë nuk bëri thirrje për dhunë dhe se fjalimet dhe raportet e saja ishin gjithmonë informuese dhe të matura duke shtuar:

'Ajo ishte një yll në ngritje. Armiqtë e Rusisë e vranë në mënyrë tinëzare, të fshehtë, por nuk do të mund të na friksojnë. Varrimi i Dania Duginës do të bëhet me 23 gusht në orën 10:00 në Qendrën e Televizionit Ostankino".