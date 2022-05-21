LEXO PA REKLAMA!

I veshur me antiplumb, kryeministri portugez mbërrin në Ukrainë

Lajmifundit / 21 Maj 2022, 13:27
Bota

I veshur me antiplumb, kryeministri portugez mbërrin në Ukrainë

Kryeministri i Portugalisë António Costa mbërriti në Kiev mëngjesin e sotëm. Vizita e tij vjen pas ftesës së homologut të tij ukrainas.

Costa, i cili ka shërbyer si kryeministër që nga viti 2015, tha: Me emocion dhe respekt vij këtu, në shenjë solidariteti me këtë vend dhe këtë popull, përballë agresionit barbar rus”.

Në një foto të publikuar ai shfaqet duke ecur në rrugët e Irpin, ndërsa mban të veshur një antiplumb. 

