I shoqëruar nga Melania, Donald Trump voton në Florida: Ndihem i sigurt, po ecim shumë mirë

Donald Trump dhe gruaja e tij Melania kanë votuar në Qendrën Rekreative Mandel në Palm Beach, Florida.

I veshur me kapelën e tij të kuqe, ai foli për mediat, duke u shprehur se ishte i sigurt që do të fitonte zgjedhjet dhe se do ishin shumë në avantazh në krahasim me demokratët.

“Ndihem shumë i sigurt…dhe duket se republikanët janë shfaqur të fuqishëm. Kam dëgjuar se po ecim shumë mirë”, ish-presidenti.

Trump shtoi se kjo fushatë ishte “më e mira” nga tre fushatat që ai drejtoi. Ai u shpreh se ishte “i nderuar” kur pa se radha e votuesit që prisnin në radhë ishte goxha e gjatë.

“Ne u kthyem goxha vonë mbrëmë,” thotë ai, duke iu referuar tubimit të tij të fushatës në Michigan mbrëmë vonë.