Sulmi rus në maternitetin në Ukrainë! Reagon Franca: Ç’njerëzore dhe frikacake…

Lajmifundit / 10 Mars 2022, 09:57
Bota

Sulmi rus në maternitetin në Ukrainë! Reagon Franca:

Zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal ka denoncuar sulmin rus kundër një materniteti dhe spitali të fëmijëve në Mariupol, Ukrainë, si “çnjerëzore” dhe “të pajustifikueshme”.

“Dua të them në emër të qeverisë franceze se goditja e Rusisë kundër spitalit pediatrik të Mariupolit ishte çnjerëzore dhe frikacake. Janë gratë, fëmijët, punonjësit e kujdesit shëndetësor ata që u vunë në shënjestër, është e pajustifikueshme, “tha ai në një intervistë për radion franceze RTL.
Duke bërë thirrje përsëri për një armëpushim në Ukrainë, Attal parashikoi se më e keqja nuk ka ardhur ende në pushtimin rus.

